الحكاية الأولى «تاكسى».. مواعيد عرض «فى كل أسبوع حكاية» على cbc

ينطلق عرض الحكاية الأولى "تاكسي"، من مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، حصريًا على قناة cbc العامة، في تمام الساعة الثامنة مساء، بدءًا من السبت 31 ديسمبر 2022.

مسلسل في كل أسبوع حكاية

المسلسل مكون من 30 حلقة، وهو عبارة عن حكايات منفصلة تدور حول المشاكل الأسرية والاجتماعية، لكنها تتقاطع بحيث تسلم نهاية كل حكاية الحكاية التالية، مما يجعل المشاهد مرتبطًا بالعمل طوال الوقت فيما يشبه حكايات ألف ليلة وليلة، أيضًا المسلسل لايت لا يخلو من الجانبين الكوميدى والرومانسى ويحقق الكثير من التنوع الذى يضمن ارتباط معظم أفراد الأسرة به.



العمل من بطولة دياب، أيتن عامر، صلاح عبدالله، جميل برسوم، صبري عبدالمنعم، لطيفة فهمي، محمد علي رزق، رشا سامي، محمد كيلاني، كارولين عزمي، مونيكا الفونس، هنا يسري، هشام الشاذلي، نضال الشافعي، نجلاء بدر، إنجي شرف، دعاء الحكم وأحمد بسيم.

يعرض المسلسل في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة cbc العامة، وفي الحادية عشرة مساء على قناة cbc دراما.

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "فى كل أسبوع حكاية"، البوستر الدعائى والرسمى لأولى حكايات المسلسل، والتي تحمل اسم “فى التاكسي”، بطولة النجم دياب وأيتن عامر اللذين تصدرا البوستر الرسمي للمسلسل.

وعرضت قناة cbc والتى تنفرد حصريًا بعرض حكايات مسلسل "في كل أسبوع حكاية" البرومو الدعائى لحكاية "فى التاكسى"، وحقق البرومو نسبة مشاهدة مرتفعة على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.





مسلسل "فى كل أسبوع حكاية" يعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة خلال 6 حكايات كل حكاية مكونة من 5 حلقات تعرض على مدار الأسبوع، وتتناول هذه الحكايات قصصًا وحواديت تناقش قصص الحب والصعوبات التي يواجهها الإنسان، ولكن بالحب والتفاهم يمكن التغلب عليها وذلك في إطار اجتماعى أسرى.