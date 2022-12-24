السبت 24 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السكة الحديد: 12 عامل خدمة بقطار «تالجو» الإسبانى

قطار تالجو
قطار تالجو

أعلنت شركة النظافة والخدمات المتكاملة بالسكك الحديدية، عن أنه بناءً على تكليف الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ستقوم الشركة بأعمال تأمين ونظافة القطار تالجو الفاخر، وذلك مع انطلاق أولى رحلات القطار اليوم من محطة مصر بالقاهرة متجهًا إلى محطة سيدي جابر ومصر بالإسكندرية.

قامت شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة بالاستعداد الكامل لخدمة جمهور ركاب قطارات تالجو الفاخرة، وذلك باختيار أفضل العناصر من العاملين بالشركة لخدمة جمهور الركاب بالقطار ليكون طاقم القطار كالآتي مشرف رحلة، مراقب كاميرات، فردي أمن تدخل سريع، عدد٤ أفراد تأمين إداري، و4 عمال خدمات نظافة.

كما تم تصميم زي جديد خاص بخدمات القطار مع توفير أفضل الخامات المستخدمة في أعمال النظافة، بالإضافة لتدريب العاملين على أعمال النظافة والتأمين عمليًا على القطار، وكذلك تم تدريب الأطقم على الإسعافات الأولية بالمركز الطبي لسكك حديد مصر، والتدريب على أعمال السلامة والصحة المهنية.

وأشارت شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة إلى أنها تفخر دائمًا بتقديم خدماتها لجمهور ركاب السكك الحديدية متمنين دائمًا رحلات سعيدة سالمة لجمهور الركاب.

وكان قد شهد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تشغيل أول قطارات «تالجو» الفاخرة لجمهور الركاب، فى الثانية ظهرًا، وذلك من محطة «رمسيس» فى القاهرة إلى محطتي «سيدي جابر» و«مصر» فى الإسكندرية، وذلك بعد الانتهاء من التشغيل التجريبي للقطار دون ركاب خلال الفترة الماضية. 

وتعد هذه الرحلة الأولى للقطار الإسباني الجديد، عقب تشغيله تجريبيًا لمدة شهر ونصف الشهر دون ركاب، للتأكد من سلامة كل نواحيه الفنية. 

ومن المقرر أن يتم توريد باقي القطارات على دفعات منتظمة، تنتهي خلال النصف الأول من 2023، تمهيدًا لتشغيلها كذلك على خط «القاهرة- أسوان».

شركة النظافة والخدمات المتكاملة ١٢ عامل خدمة فى قطار تالجو الأسباني بينهم مراقب كاميرا ومشرف رحلة تالجو الأسباني بينهم مراقب كاميرا ومشرف رحلة تالجو الاسباني شركة النظافة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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