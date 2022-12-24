قطار يدهس مواطنًا أثناء عبوره السكة الحديد فى القناطر

لقى شخص مصرعه صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة في مركز شبين القناطر بالقليوبية.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

كما صرحت جهات التحقيق بدفن الجثة، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث وتقرير الطب الشرعي حول الوفاة.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوفاة شاب صدمه قطار أثناء عبوره خط السكة الحديد بمدينة شبين القناطر.

على الفور انتقلت قوة أمنية وتبين وفاة شاب عمره نحو 17 سنة، صدمه قطار الشرق رقم 389 القادم من محطة رمسيس إلى الزقازيق مارًا بمحطة نوى وشبين القناطر، وأثناء عبور الشاب الطريق صدمه القطار في منطقة غير مخصصة للعبور، ولقي مصرعه في الحال.

وتم نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق وصرحت بدفن الجثة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.