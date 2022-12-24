جامعة الوادى الجديد تمنح اللقب العلمي لعدد من أعضاء هيئة التدريس

وافق مجلس جامعة الوادى الجديد برئاسة الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس الجامعة على منح عدد من درجات الدكتوراه حيث حصل الباحث سامي معروف شحاته راشد على درجة الدكتوراه في التربية تخصص "الصحة النفسية".

وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة إنه تم منح الباحثة هبة إبراهيم نور بكر درجة الدكتوراه في التربية تخصص "الصحة النفسية"، ومنح الباحث أحمد علي أحمد إبراهيم درجة الدكتوراه في التربية تخصص "مناهج وطرق تدريس اللغة العربية والدراسات الإسلامية"، ومنح الباحثة هبة أحمد محمود محمد درجة الدكتوراه في العلوم الزراعية بقسم "الفاكهة"، ومنح الباحث محمود محمد أحمد موسى درجة الدكتوراه في الآداب تخصص "الآثار/ آثار إسلامي/ عمارة إسلامية"، ومنح الباحث مصطفى محمد مصطفى أبو حطب درجة الدكتوراه فى الآداب تخصص "الدراسات الإسلامية/ التفسير وعلوم القرآن"، ومنح الباحث معاذ محمد كمال عبد الهادي درجة الدكتوراه في الآداب تخصص "آثار/ آثار إسلامي/ عمارة وفنون مسيحية".

كما وافق مجلس جامعة الوادي الجديد على منح اللقب العلمى لعدد من أعضاء هيئة التدريس، هذا وقد تم منح الدكتورة نجلاء فتحي أحمد حمدان لقب الأستاذ المساعد بقسم "الإدارة الرياضية والترويح" بكلية التربية الرياضية، كما تم منح الدكتورة هبة شوقي محمد عبد المطلب لقب الأستاذ المساعد بقسم الرياضيات والحاسب الآلي بكلية العلوم، ومنح الدكتور أحمد سليمان حسن سليمان درجة مدرس بقسم الإنتاج الحيوانى _ فسيولوجيا الحيوان بكلية الزراعة.

ونظمت كلية التربية الرياضية بجامعة الوادى الجديد بالتعاون والتنسيق مع فرع هيئة الإسعاف المصرية بالوادى الجديد دورة تدريبية “في الإسعافات الأولية”.

وقال الدكتور حسام قطب مشرف عام الأنشطة بالكلية إن دورة الإسعافات الأولية تهدف إلى تدريب الطلاب على التصرف السليم فى الحالات الطارئة.