فعاليات وأنشطة مشتركة بين «القومي للسينما» وطلائع الكشافة بالكنيسة المصرية (صور)

استقبل مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما برئاسة المونتيرة منار حسنى، القمص إبرام عبد الشهيد راعى كنيسة مارجرجس بروض الفرج.

وخلال زيارته للمركز أبدى رغبته فى إقامة فعاليات مشتركة بين المركز وفريق طلائع الكشافة بالكنيسة بشمال القاهرة وذلك بمسرح كنيسة الميلاد الذى تم تجهيزه ليكون سينما تتسع لعدد ٥٠٠ مشاهد ومن المقرر أن يتم خلال تلك الفعاليات عرض أفلام وإقامة ندوات وورش سينمائية، مثنيا على نوعية الأفلام الهادفة التى يتم إنتاجها بالمركز حيث إنها تعتبر كنور وثائقية لا بد أن يستفيد منها شباب الكنيسة المصرية.

وتفقد الأقسام المتنوعة بمكتبة الثقافة السينمائية العريقة، واقترح أن يكون هناك زيارة لشباب وطلائع الكنيسة للمكتبة للاطلاع على المزيد من المراجع السينمائية حيث إنها تؤرخ للسينما العالمية وليست المصرية فقط.

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