السبت 24 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تضامن الغربية» تنظم معرضا لتوزيع الملابس الجديدة على الأسر الأولى بالرعاية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، معرضا لتوزيع الملابس الجديدة على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرية إبشواي بمركز قطور، فى إطار جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي.

وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلى، مدير مديرية التضامن بالغربية، أن أهم ما يميز التحالف هو التنوع في أعضائه، فهناك مؤسسات تعمل في الصحة وأخرى في السلع الغذائية ومؤسسات تعمل في إعادة الإعمار، بالإضافة إلى مؤسسات تعمل في قوافل العيون، وأن الهدف منه هو التشاركية بين المؤسسات المختلفة، تحت مظلة واحدة وتصل إلى الأماكن المستحقة من خلال أبحاث ميدانية، وتوجه المساعدات والقوافل الطبية المتميزة الشاملة للمناطق الأكثر احتياجا دون ازدواجية في توزيع الخدمات من خلال قاعدة بيانات، لمنع ازدواج الخدمة وتوصيل المساعدات الحقيقية للمستحقين.

وأشار إلى أن تنظيم المعرض جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، موضحا أن تنظيم معارض الملابس الجديدة يتم وفق خطة تستهدف التواجد فى كل مراكز المحافظة، وأن المستفيد من هذا هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها، أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام، أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

معرض لتوزيع الملابس الجديدة الأسر الاولى بالرعاية والأكثر احتياج بقرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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