الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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مصر

رئيس «الرعاية الصحية» يؤكد أهمية التحول الرقمي في ضبط وحوكمة الأداء بالقطاع

الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية مساعد وزير الصحة والسكان المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أهمية التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية لضبط وحوكمة الأداء، مشيرًا إلى حرص الهيئة على الاستفادة من كافة الخبرات المتميزة والتجارب العربية والدولية الناجحة في قطاع الرعاية الصحية، مؤكدًا أهمية تطوير استخدامات التكنولوجيا في أعمال منظومة التأمين الصحي الشامل.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم السبت، أن ذلك جاء خلال لقائه مع مسئولي وقيادات شركة صلات لحلول الأعمال، أثناء زيارته للمملكة العربية السعودية، لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي للخدمات، وتطبيق مفاهيم التكنولوجيا والحوكمة الرقمية لإدارة دورة الإيرادات، وترسيخ الممارسات الإيجابية من خلال حزم من الحلول الإلكترونية المتكاملة الآمنة التي تساعد على إدارة دورة الإيرادات وإتمام الإجراءات وتسريعها وسلامتها، وتقديم حلول تقنية موثوقة ومبتكرة تساعد على تسريع عملية التحصيل والحصول على نتائج مُرضية بأسرع وأسهل الأنظمة والمنهجيات.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مجال تطوير استخدام الموارد ورفع الكفاءة التشغيلية، للتشغيل والجودة الشاملة للخدمات بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، بما يعود بالنفع على منتفعي التأمين الصحي الشامل في استمرارية الارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية المقدمة.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة التعاون والاستفادة من الخبرات في مجال رقمنة خدمات الرعاية الصحية، وحلول مبتكرة في مجال إدارة التكاليف، والتدريب لتأهيل العاملين، وعقد مجموعات عمل تضم الكوادر البشرية المتميزة من الجانبين لتبادل الخبرات وتحقيق أكبر استفادة ممكنة، مما يساهم في ترشيد الإنفاق الصحي، ويحقق مستويات أفضل من الخدمة والرعاية الصحية في قطاع الرعاية الصحية بالبلدين.

وأشار السبكي إلى أثر تطوير الخدمات والاستثمار في التكنولوجيا لتسهيل إجراءات العمل بتطبيقات عملية واقعية، والارتقاء بأداء خدمات الرعاية الصحية المتقدمة، مؤكدا السعي إلى ربط إنجازات منظومة التأمين الصحي الشامل بتوجهات الدولة ودعم خططها الاستراتيجية نحو بناء مصر الرقمية.

بدوره أعرب الجانب السعودي من شركة صلات لحلول الأعمال، عن سعادته للقاء والتنسيق للتعاون المشترك مع هيئة الرعاية الصحية، مشيدًا بحجم إنجازاتها في مجال الرعاية الصحية بمصر، وانعكاسات ذلك على تطور قطاع الرعاية الصحية بالدولة المصرية، كما أبدى الجانب السعودي كامل استعداده للتعاون المشترك.

وحضر اللقاء من جانب شركة صلات لحلول الأعمال، الدكتور محمد الجمعة عضو مجلس إدارة الشركة، وفايز الحربي الرئيس التنفيذي للشركة، و أحمد عماد نائب الرئيس التنفيذي للشركة، وهيثم إبراهيم المدير المالي للشركة، وهبة فتوح مديرة قسم التدريب في الشركة، وأيمن حريرة مدير عمليات للشركة، كما شارك اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد حماد مدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة.

أهمية التحول الرقمي أحمد السبكي التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية الحوكمة الرقمية قطاع الرعاية الصحية مجال الرعاية الصحية

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