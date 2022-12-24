مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط 765 آخرين بـ2670 سلاحا

أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية، خلال أسبوع، عن مصرع عنصر إجرامي وضبط 765 عنصرًا إجراميًا بنطاق مديريات أمن «أسيوط، الجيزة، الغربية، الدقهلية، السويس، القليوبية، كفر الشيخ، قنا، الشرقية، الأقصر، المنيا، بورسعيد، المنوفية، الإسكندرية، جنوب سيناء، سوهاج، دمياط، البحر الأحمر، الإسماعيلية، مطروح، الوادى الجديد، البحيرة، الفيوم»، وبحوزتهم 295 قطعة سلاح ناري، عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة، كميات من المواد المخدرة المتنوعة.

ونجحت الحملات في ضبط 904 قطع سلاح ناري أبرزها «جرينوف، 101 بندقية آلية، 42 مسدس، 105 بنادق مششخنة وغير مششخنة، 655 فرد محلي، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 116 خزينة»، وضبط 1471 قطعة سلاح أبيض.

وتمكنت الحملات من ضبط 3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية، بداخلهما «15 فرد محلى، 6 بنادق غير مششخنة، 13 مسدس، 3 مسدس صوت، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 3 خزائن، أدوات وأجزاء التصنيع».