السبت 24 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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محلل سياسى لـ«القاهرة الإخبارية»: الأمن الفرنسى يشدد الحراسة على منشآت الأكراد

جريدة الدستور

قال طارق زياد وهبي، الكاتب والمحلل السياسي، إن الأمن الفرنسي شدد الحراسة على بعض منشآت الأكراد، بعد وقوع حادث إطلاق نار أمس في باريس.

وعلَّق "وهبي"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، على الاشتباكات بين قوات الأمن الفرنسي والجالية الكردية في باريس، قائلًا إن عددًا من المحتجين يرفعون أعلامًا لأحزاب كردية تقاتل ضد تركيا.

وأضاف: «هناك غضب شديد داخل الجالية الكردية في باريس بعد حادث إطلاق النار الذي وقع أمس، وأدى إلى مقتل 3 أكراد و4 مصابين».

وأشار المحلل السياسي إلى أن المسئولين عن الأمن في باريس يحاولون إيقاف هؤلاء الشباب من الجالية الكردية، حيث يقذفون قوات الأمن بالحجارة ويكسرون واجهات المحال هناك.

وتابع: «هناك معلومات تفيد بأن مجموعة من الشبان المحتجين قدموا من ستراسبورج أو من خارج فرنسا حتى لهذا التجمع»، مشيرًا إلى أن هناك تخوفات كبيرة جدًا من وجود من يرغب فى إشعال النيران بين الفرنسيين والأكراد في هذه المنطقة. 

اشتباكات باريس الأمن الفرنسي الأكراد الجالية الكردية في باريس حادث إطلاق نار في باريس القاهرة الإخبارية قوات الأمن الفرنسية

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