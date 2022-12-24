تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المقاولون العرب.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المقاولون العرب وموعد المباراة والقنوات الناقلة، هو ما يشغل اهتمامات جماهير القلعة البيضاء، لما تحظى به مباراة المقاولون العرب من اهمية كبيرة، فى ظل حاجة الزمالك لتحقيق الفوز لمواصلة الانتصارات للاستمرار فى مطاردة الاهلى على قمة الدورى المصرى.

وحقق الزمالك فوزًا على حرس الحدود فى الجولة الأخيرة باربعة أهداف نظيفة.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى والقنوات الناقلة

تقام مباراة الزمالك والمقاولون في الخامسة مساء غدًا الأحد 25ـ12ـ2022، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى اطار الجولة التايعة بمسابقة الدورى المصرى، وتنقل مجموعات قنوات أون تايم سبورت المباراة، على قناتها «أون تايم سبورتس اتس دى 2 » مع وجود ستديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم التحليل في مصر.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المقاولون العرب فى الدورى

من المنتظر أن يقوم البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك بإجراء بعض التغييرات في التشكيل الذي خاض المباراة الأخيرة أمام حرس الحدود في ظل عودة حمزة المثلوثي ومحمد عبد الشافي ويتكون التشكيل المتوقع كل من ..

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المقاولون

حراسة المرمى.. محمد عواد

خط الدفاع .. حمزة المثلوثي – مصطفى الزناري – حسام عبد المجيد – أحمد أبوالفتوح

خط الوسط.. أحمد سيد زيزو – محمد أشرف روقا – إمام عاشور – يوسف أسامة

خط الهجوم.. سيف الجزيري – يوسف حسن

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 20 نقطة من ستة انتصارات وتعادلين وسجل 17 هدفا ودخل مرماه ثلاثة أهداف وحقق 4 انتصارات متتالية على طلائع الجيش وبيراميدز والبنك الأهلي وحرس الحدود.

ويحتل المقاولون المركز السابع برصيد 11 نقطة من انتصارين وخمسة تعادلات وهزيمة واحدة وسجل 8 أهداف ودخل 8 أهداف.