لتحقيق حلم إفريقيا.. الزمالك يرصد ميزانية 50 مليونًا لصفقات الشتاء

رصدت إدارة الزمالك ميزانية تصل إلى 50 مليون جنيه لصفقات الشتاء؛ لتدعيم صفوف الفريق بناء على طلب البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني، لرغبته في ضم لاعبين سوبر، استعدادًا لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويرغب فيريرا في ضم جناح أيسر إلى جانب مهاجم مميز، واشترط أن يكون الثنائي في المركزين لاعبين دوليين ويمتلكوا خبرات كبيرة

وتضع إدارة الزمالك مواصفات خاصة في الصفقات الجديدة والتعاقد مع لاعبين مميزين من أجل المنافسة على بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي تعتبر الهدف الرئيسي لفيريرا في الموسم الجاري.

وأبرم الزمالك ما يقرب من 10 صفقات بداية الموسم الجاري، لكن الإدارة لاتزال ترغب في تدعيم الصفوف والتعاقد مع لاعبين جدد للفريق.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، صرف جزء من مستحقات اللاعبين والجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، وذلك قبل مواجهة المقاولون العرب، المقررة غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري.

وجاء قرار مجلس الزمالك بصرف دفعة أولى من مستحقات الفريق الكروي، بعدما تلقى الجميع وعدًا من مرتضى منصور بالحصول على مستحقاتهم المالية الأسبوع الحالي.

كما قرر مجلس إدارة الزمالك صرف الدفعة المتبقية من مستحقات الفريق خلال يومي الأحد والإثنين المقبلين.

وانتعشت خزانة الزمالك ماليًا، وذلك بعد وصول مجلس الإدارة لاتفاق مع الشركة الرعاية حول زيادة قيمة الرعاية.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية بأدوات الجيمانيزيوم داخل ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الجمعة.

وخضع لاعبو الزمالك لتدريبات بدنية متنوعة لرفع معدلات اللياقة البدنية، وتقوية العضلات تحت إشراف أندريه فيليب مدرب الأحمال ومحمد مدحت المعد البدني لتجهيز الفريق بالشكل الأمثل.