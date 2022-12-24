«تحالف العمل الأهلي» يضم 4 مؤسسات تنموية تحت مظلته

يوقع التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، اليوم السبت، مذكرات تفاهم وتعاون لضم 4 مؤسسات أهلية وتنموية هي مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع ومؤسسة مرسال للأممال الخيرية والتنموية ومؤسسة بنك الشفاء المصري ومؤسسة مجلس الشباب المصري للتنمية تحت مظتله.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة التوسع في المبادرات والأنشطة التنموية غير التقليدية لمضاعفة أعداد المستفيدين من غير القادرين في القري الأشد احتياجا والارتقاء بمستوى معيشتهم من خلال فعاليات وانشطة تتسم بالاستدامة.

وأشار التحالف، في بيان، إلى أن توقيع مذكرات التفاهم والتعاون مع المؤسسات الأربع يأتي في إطار استراتيجية عمل يتبناها التحالف تستهدف توسيع الشراكات بين كيان التحالف وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني بغرض تحقيق أهداف التحالف من تمكين اجتماعي واقتصادي والارتقاء بمستوى معيشة الشرائح المستهدفة بشكل مستدام ودعم خططه التنموية لعام ٢٠٢٣.

وأوضح التحالف أنه ومنذ انطلاقه نهاية مارس الماضى يستهدف تعظيم الاستفادة من إمكانيات وقدرات أعضاءه وتوحيد كافة الجهود لإحداث الأثر التنموي المطلوب، بما يحقق رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى في تطوير الريف المصري وبناء الجمهورية الجديدة.

التحالف الوطني عبارة عن 24 كيانا، أهلي، خدمي، تنموي، جميعهم تجمعهم بروتوكولات الشراكة الآلاف من الجمعيات المتوسطة الموجودة على مستوى الجمهورية.

وتتسم الشبكة الكبيرة من هذه الجمعيات، بالتنسيق الدوري فيما بينها واجتماعات مستمرة ونقاشات وخطط يتم تنفيذها على الأرض، أدى ذلك إلى الوصول إلى المواطنين بشكل أفضل، بالإضافة إلى التنسيق في الخدمات المقدمة لهم، وهو ما أدى إلى حدوث الرضا لدى المواطنين وتلبية احتياجاتهم بشكل أسرع.

ويشمل ميثاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على عدة محاور تمثل أسـاس تـدخلاتها الاستراتيجية التنموية، وتتمثل هذه المحاور في وجود الميثاق الأخلاقي الداعم للعمل التنموي القائم علي مجموعة من القيم الحاكمة أبرزها الكفاءة والجـودة وتشاركية العمل التنموي بـين الاتحاد العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنفذة لتحقيق النتائج المخططـة.