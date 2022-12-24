السبت 24 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«تحالف العمل الأهلي» يضم 4 مؤسسات تنموية تحت مظلته

التحالف الوطني
التحالف الوطني

يوقع التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، اليوم السبت، مذكرات تفاهم وتعاون لضم 4 مؤسسات أهلية وتنموية هي مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع ومؤسسة مرسال للأممال الخيرية والتنموية ومؤسسة بنك الشفاء المصري ومؤسسة مجلس الشباب المصري للتنمية تحت مظتله.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة التوسع في المبادرات والأنشطة التنموية غير التقليدية لمضاعفة أعداد المستفيدين من غير القادرين في القري الأشد احتياجا والارتقاء بمستوى معيشتهم من خلال فعاليات وانشطة تتسم بالاستدامة.

وأشار التحالف، في بيان، إلى أن توقيع مذكرات التفاهم والتعاون مع المؤسسات الأربع يأتي في إطار استراتيجية عمل يتبناها التحالف تستهدف توسيع الشراكات بين كيان التحالف وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني بغرض تحقيق أهداف التحالف من تمكين اجتماعي واقتصادي والارتقاء بمستوى معيشة الشرائح المستهدفة بشكل مستدام ودعم خططه التنموية لعام ٢٠٢٣.

وأوضح التحالف أنه ومنذ انطلاقه نهاية مارس الماضى يستهدف تعظيم الاستفادة من إمكانيات وقدرات أعضاءه وتوحيد كافة الجهود لإحداث الأثر التنموي المطلوب، بما يحقق رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى في تطوير الريف المصري وبناء الجمهورية الجديدة.

التحالف الوطني عبارة عن 24 كيانا، أهلي، خدمي، تنموي، جميعهم تجمعهم  بروتوكولات الشراكة الآلاف من الجمعيات المتوسطة الموجودة على مستوى الجمهورية. 

وتتسم الشبكة الكبيرة من هذه الجمعيات، بالتنسيق الدوري فيما بينها واجتماعات مستمرة ونقاشات وخطط يتم تنفيذها على الأرض، أدى ذلك إلى الوصول إلى المواطنين بشكل أفضل، بالإضافة إلى التنسيق في الخدمات المقدمة لهم، وهو ما أدى إلى حدوث الرضا لدى المواطنين وتلبية احتياجاتهم بشكل أسرع. 

ويشمل ميثاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على عدة محاور تمثل أسـاس تـدخلاتها الاستراتيجية التنموية، وتتمثل هذه المحاور في وجود الميثاق الأخلاقي الداعم للعمل التنموي القائم علي مجموعة من القيم الحاكمة أبرزها الكفاءة والجـودة وتشاركية العمل التنموي بـين الاتحاد العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنفذة لتحقيق النتائج المخططـة.

مصر التحالف الوطني للعمل الأهلي التموي جمعيات اهلية الرئيس السيسي شباب مصر حياة كريمه

رئيس التحرير

وائل لطفي

ليس هناك موضوع

الأكثر قراءة

نائب رئيس اقتصادية قناة السويس يهنئ محافظ بورسعيد بذكرى عيد النصر

عواصف تاريخية تهدد الأمريكيين وانقطاع الكهرباء عن 1.5 مليون فرد

بيزنس «جلسات البخار»..«الدستور» يحقق في وجود أجهزة استنشاق مجهولة المصدر

وزير التنمية المحلية يوجه بالتوسع فى جهود التحول الرقمى والتطوير التكنولوجى بالمحافظات

القبض على «عصابة المشغولات الذهبية» بالقاهرة

ضبط 55 «طربة حشيش» في مطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

خدعونا فقالوا «التراث الإسلامى قد تمت تنقيته من الإسرائيليات»!

ماجد حبته

عيد النصر.. المصرى الخالص

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-1»

محمد عبدالعزيز

حين يأخذك الشعر من الكرة.. لا تندم

أحمد غنام

محمد صلاح.. مش فخر العرب!

د. محمد عفيفي

23 ديسمبر: عيد النصر

ماجد حبته

احتفال تنزانى ببصمة مصرية

أميرة عبد الكريم

كرة الثلج المسمومة فى طريقها للنيل من الطفولة

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحذر من مخاطر اتساع أنشطة الاستيطان مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس وقلقيلية

أبومازن يدعو المجتمع الدولى لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى