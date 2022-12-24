ضبط مالك مخبز بلدى بالجيزة لتصرفه فى 1.7 طن دقيق بلدى مدعم

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

ضبط (مالك مخبز بلدى - بمحافظة الجيزة) لتصرفه فى كمية قدرها ( 1,7 طن دقيق بلدى مدعم ) قام المذكور بالإتجار بها ببيعها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر وضبط (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات - بمحافظة الشرقية) لتجميعه كمية قدرها (49000 لتر مواد بترولية "سولار) بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.