السبت 24 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط عاطل بحوزته 2 كيلو استروكس بالمطرية

إستروكس
إستروكس

سقط في قبضة رجال مباحث القاهرة عاطل بحوزته 2 كيلو استروكس بالمطرية.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام «عاطل، مقيم بدائرة القسم» بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وعثر بحوزته على «كمية من مخدر الاستروكس وزنت 2 كيلوجرام- مبلغ مالى- 2 هاتف محمول»، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مباحث القاهرة المطرية قسم شرطة المطرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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