السبت 24 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على المتهم بقتل شاب والتخلص من جثته داخل حظيرة مواشي بكرداسة

القبض على متهم
القبض على متهم

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى هوية المتهم بقتل شاب والتخلص من جثته داخل حظيرة مواشي بكرداسة.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

البداية بعثور رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة على جثة شاب داخل حظيرة ماشية فى منطقة زراعية بكرداسة، وبمناظرة الجثة عثر بها على آثار اعتداء، وأشارت التحريات الأولية إلى وجود شبهة جنائية في الحادث.

وتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

رجال المباحث شاب داخل حظيرة الإجراءات القانونية النيابة كرداسة

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وائل لطفي

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