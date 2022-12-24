أبرزها تقديم مقترح لأول قانون بشأن حقوق المسنين.. جهود «التضامن» في 2022

شهد عام ٢٠٢٢ نشاطا موسعا لوزارة التضامن الاجتماعي نحو الاستمرار في تنفيذ مخططات التنمية المجتمعية والرفعة الاقتصادية لكل فئات الشعب المصري ، منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي كونه عاما للمجتمع المدني، حيث سعت الوزارة نحو التوسع في مساعدة مختلف الفئات المجتمعية من الجانب الاجتماعي والاقتصادي، فقد تم مؤخرا افتتاح فرع جديد لبنك ناصر الاجتماعي بمنطقة الأسمرات، بهدف تقديم خدماته لما يقرب من 60 ألف مواطن بالمنطقة والمناطق المجاورة لتحقيق مزيد من التمكين الاقتصادي، حيث تستهدف الوزارة الوصول إلى 200 فرع خلال الفترة المقبلة.

واستمرارا لتوجهات الوزارة نحو الرفعة الاقتصادية للمواطن المصري، فقد شهد ٢٠٢٢ الإعلان عن رفع الحد الأدنى للأجر التأميني من أول يناير 2022 الي 1400 جنيه شهرياً في حين زاد الحد الأدنى للمعاشات لـ916 جنيه شهرياً، كما تم زيادة المعاشات بدءا من 1/4/2022 بنسبة 13% بتكلفة قدرها 38,4 مليار جنيه سنوياً استفاد منها نحو 10,7مليون صاحب معاش ومستفيد، حيث كانت قيمة المعاشات المنصرفة زادت من نحو 117 مليار جنيه عام 2015 إلى ما يقارب 295 مليار جنيه عام 2022 بنسبة 152% حرصاً على تحسين جودة حياة أصحاب المعاشات والتخفيف من حدة آثار الأزمات الاقتصادية.

وعلى مستوى رعاية وزارة التضامن الاجتماعي لفئة المسنين، قامت بتقديم مقترح لأول قانون بشأن حقوق المسنين، وتم مناقشته من قبل مجلس الوزراء وكل من مجلسي النواب والشيوخ، وينتظر صدوره خلال الدورة البرلمانية الحالية.

وعن ملف حماية المرأة من كافة أشكال العنف، فقد أطلقت التضامن الاجتماعي هذا العام حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد الفتيات والنساء تحت شعار «امسكوا طرف الخيط وشاركوا في القرار»، لمناهضة العنف ضد الفتيات والنساء لحماية النساء من العنف وتمكينهم اقتصاديًا، واستطاعت الحملة أن تصل إلى إجمالي عدد 22 مليون شخص من خلال عدة قنوات أشهرها وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام ووصلت لـ 10 ملايين مشاهد، وحملات التواصل المباشر واللقاءات الشعبية ووصلت لـ 2 مليون من السيدات وكل سيدة تنقل الرسالة إلى سيدات أخريات وأطفال لتكوين بيئة تحث على احترام الآخر وأيضا تطبيق الاستمارة الخاصة لقياس اتجاهات وسلوكيات الأسرة في أماكن عدة للتعرف بها على عدد 4 ملايين أسرة حتى ترصد كيف تفكر وما هي اتجاهاتها نحو قضايا العنف والأمية والإعاقة وهى قضايا الوزارة الأساسية التي نعمل من أجلها حتى نستطيع أن نوجه رسالتنا بالشكل الصحيح.

كما أطلقت الوزارة خلال العام لجارى حملة "لا أمية مع تكافل" وحققت نتائج كبيرة لمحو أمية ما يقرب من 900 ألف سيدة وانخفضت نسبة الأمية في تكافل وكرامة من 62% إلى 52% فقط.

و عن الجهود والخدمات المقدمة للأطفال في مصر: فقد اكدت وزارة التضامن ان مصر ملتزمة باحترام حقوق الأطفال وهي من أولى الدول الموقعة للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، واستمرار الالتزام في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، وفي الدستور المصري عام 2014، وحتى نصوص حقوق الطفل في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث ان الوزارة استحدثت برنامج الألف يوم الأولى في حياة الطفل منذ عام 2018، والتوسع في حضانات الطفولة المبكرة، وبرنامج التربية الأسرية الإيجابية هو تأكيد لأهمية الاستثمار في الأطفال، واعلنت وزارة التضامن ان هناك 5.600 مليون طفل وطفلة يستفيدون من برنامج التحويلات النقدية «تكافل وكرامة».. وتبلغ تكلفة التمويل الموجه للأطفال ضمن برنامج «تكافل وكرامة» 6,9 مليار جنيه سنوياً، فيما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من برنامج الألف يوم الأولى 87,700 مستفيدًا بنهاية أغسطس 2022.

كما شهد عام ٢٠٢٢ اعلان وزارة التضامن الاجتماعي عن المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة "مودة" داخل الجامعات الحكومية، ويهدف إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري بما يُساهِم في خفض معدلات الطلاق، فقد تم تنفيذ 2160 تدريبا خلال الفصل الدراسي الأول داخل 27 جامعة، واستهداف 162000 طالبًا وطالبة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه في ضوء تكليف القيادة السياسية بإعداد مشروع لتدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف والمهارات التي تمكنهم من بناء كيان أسري مستقر والحفاظ عليه، ومن ثم خفض معدلات الطلاق، فقد تم تنفيذ مبادرة تدريبات "مودة" بالجامعات المصرية وفقاً للبروتوكول الموقع مع وزارة التعليم العالي.

كما تم تنفيذ المرحلة الرابعة والأخيرة من تعميم تدريبات مشروع مودة بالجامعات المصرية، حيث شهدت الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2022 تدريب 357 عضو هيئة تدريس على مستوى 16 جامعة وذلك خلال للعام الدراسي الجديد 2022-2023.

وعن ملف الايتام فى مصر.. فقد اولت القيادة السياسية اهتماما واسعا لقضايا الأطفال والشباب.. ووجه رئيس الجمهورية بحصر الأيتام على مستوى مصر والإعداد لمؤتمر يطرح قضايا الايتام وتحرى وزارة التضامن الاجتماعي حاليا الإعداد له من خلال حصر إعداد الايتام على مستوى الجمهورية، حيث يقدر عددهم بمليون و400 ألف ابن يتيم بما يشمل فاقد الأب أو الأم، أو كلا الوالدين.

وعن ملف إشهار الجمعيات الاهلية.. فقد استقبلت وزارة التضامن الاجتماعي عام 2022، نحو 33300 طلب توفيق أوضاع للجمعيات الأهلية حتى الآن، بالإضافة إلى 3006 طلب إشهار.. وتصدرت محافظة الجيزة المحافظات كأعلى نسبة إشهار للجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر بنسبة 17.9، ثم محافظة القاهرة بنحو 11.7 %، وبالمرتبة الثالثة محافظة المنيا بحوالي 8.7 %.