السبت 24 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الأهلي يدخل معسكرًا مغلقًا اليوم استعدادًا لمواجهة سموحة.. وكولر يحدد ملامح التشكيل

مران الأهلي
مران الأهلي

يدخل الفريق الأول بالنادي الأهلي معسكر مغلق مساء اليوم، عقب المران الأخير على ملعب مختار التتش استعدادا لمواجهة سموحة غداً الأحد ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري علي ملعب الأهلي بالسلام.

ويختار السويسري مارسيل كولر المدير الفني قائمة الفريق التي ستدخل المعسكر وتشهد عودة محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الذي غاب عن مواجهة فاركو للإيقاف لحصوله على 3 إنذارات بينما يستمر غياب بيرسي تاو وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق للإصابة وعمار حمدي لعدم الجاهزية الفنية.

ويعقد السويسري جلسة خاصة مع اللاعبين للحديث عن اللقاء وأهميته بعد حصوله على أخر 5 مباريات للفريق السكندري من أجل تحديد مواطن القوة والضعف.

ومن المقرر أن يحدد المدير الفني ملامح التشكيل الأساسي للمباراة على هامش المران الأخير اليوم بعد رفضه الافصاح عن القائمة حتى نهاية الموسم لضمان حفاظ اللاعبين على تركيزهم خلال المعسكر.

وخاض الفريق مرانًا قويًا أمس، عقب عودته من فترة الراحة وحرص الجهاز الفني على تخصيص فقرات بدنية وخططية متنوعة في إطار تجهيز الجميع للمباريات القادمة.

وأدى اللاعبون فقرات بدنية تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال، بينما قاد ميشيل يانكون مرانا قويا لحراس المرمى بمشاركة محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، شهد تخصيص فقرات متنوعة في إطار التحضير للمباريات القادمة.

 في المقابل واصل طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول تدريبات الجري حول الملعب، في إطار المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له.

وأدى طاهر فقرات تأهيل في الجيم قبل أن يستكمل البرنامج بالجري حول الملعب؛ للتخلص من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وغاب طاهر عن التدريبات الجماعية ومباريات الفريق خلال الفترة الماضية بسبب إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

ويلتقي الأهلي مع سموحة في السابعة مساء غد الأحد المقبل على ملعب الأهلي بالسلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وحقق الأهلي فوزاً صعباً في المباراة الماضية على فريق فاركو بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

أكرم توفيق السويسري مارسيل كولر التشكيل سموحة طاهر محمد طاهر مسابقة الدوري معسكر مغلق

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