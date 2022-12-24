إخماد حريق خط غاز أسفل كوبرى النادى الأهلى بمدينة نصر دون إصابات

شب حريق أسفل كوبري أحمد فخري بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وسط جهود من رجال الإطفاء لإخماده.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق أسفل الكوبري الكائن بتقاطع طريق النصر مع شارع أحمد فخري بمدينة نصر، فتم على الفور الدفع بسيارات الإطفاء، للتعامل مع النيران وإخمادها.

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا باشتعال النيران بخط الغاز المتواجد أسفل كوبري النادي الأهلي في تقاطع شارع حسن المأمون مع شارع أحمد فخري بمدينة نصر، نتيجة كسر ماسورة غاز، وعلى الفور انتقل لموقع الحادث اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة وقوات الحماية المدنية، ومسئولو شركة الغاز وشركات المرافق، وتم إغلاق خط الغاز وتحويله للخط الاحتياطي دون قطع الغاز عن أهالي المنطقة.