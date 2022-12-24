السبت 24 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

منظمة حقوق الإنسان الإيرانية: اعتقال 39 صحفيا بين 16 سبتمبر و30 نوفمبر

إيران
إيران

اعتقلت قوات الأمن الايرانية، أكثر من 39 صحافيا على الأقل خلال الفترة مابين 16 سبتمبر ‘لى 30 نوفمبر الماضي.

 

وأضافت منظمة حقوق الانسان، أنه منذ مصرع الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر، اتسعت دائرة التضييق الحكومية في إيران لتشمل حتى الصحفيين العاملين في وسائل الإعلام الحاصلة على تراخيص من الدولة.

 

وكانت إذاعة أمريكية، ذكرت في تقرير في نوفمبر الماضي، بأنها تلقت قائمة تضم أسماء، أكثر من 110 كتّاب وصحافيين إيرانيين قد اعتقلوا أو هددوا أو تعرضوا للأذى من قبل السلطات الأمنية الإيرانية خلال الاحتجاجات الأخيرة لأسباب سياسية.

 

وتحتوي القائمة على 116 اسماً، ولا يعرف مصير البعض منهم، كما تتضمن أسماء بعض الفنانين أو طلبة في الفروع الفنية وخاصة المسرح، بحسب إذاعة "فردا".

 

الاحتجاجات الإيرانية 

وكان قد دعا كيان حقوقي في الأمم المتحدة لعقد جلسة خاصة حول إيران، لبحث تعامل القوى الأمنية مع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، التي تتهم فيها طهران بحملات قمع دامية.

 

ومن المقرر أن يعقد مجلس حقوق الإنسان الجلسة في الأسبوع الذي يبدأ في 21 نوفمبر بطلب من ألمانيا وأيسلندا.

 

وبعثت ألمانيا رسالة إلى المجلس الجمعة طلبت فيها الدعوة لعقد جلسة خاصة "لمعالجة تدهور الأوضاع الحقوقية في جمهورية إيران الإسلامية، خاصة ما يتعلق منها بالنساء والأطفال".

 

ويحتاج القرار إلى دعم ثلث أعضاء المجلس على الأقل، (عددهم 47 دولة)، ويشير طلب ألمانيا إلى أنها ضمنت دعما كافيا.

 

يذكر أن الاحتجاجات تصاعدت في إيران بعد وفاة مهسا أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر الماضي بعد احتجازها لدى "شرطة الأخلاق" الإيرانية.

 

وفرضت واشنطن والاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية على إيران، إثر ما وصفته دول غربية بقمع الاحتجاجات بالقوة في تلك الدولة.

قوات ايران إيران طهران صحافيا احتجاجات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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