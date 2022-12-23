عودة ماليك إيفونا وظهور حمودي.. قائمة أسوان لمواجهة إنبي بالدوري الممتاز

أعلن أيمن الرمادي، المدير الفني لأسوان، قائمة زهرة الجنوب لمواجهة إنبي بالدوري الممتاز.

موعد مباراة أسوان وإنبي بالدوري الممتاز

ويواجه أسوان نظيره إنبي، في الثالثة إلا ربع عصرًا، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر المسابقة المحلية (موسم 2022-2023).

القنوات الناقلة لمباراة أسوان وإنبي بالدوري الممتاز

تنقل مباراة أسوان وإنبي عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

وشهدت قائمة ممثل الصعيد عودة الجابوني الدولي ماليك إيفونا مرة أخرى، عقب تعافي من الإصابة التي منعته من التواجد مع الفريق على مدار المباريات الماضية.

كما ضمت القائمة أيضا محمد حمدي ذكي وجدو، بالإضافة لأحمد حمودي، صانع ألعاب الأهلي والزمالك والمصري والعديد من الأندية سابقًا.

قائمة أسوان لمواجهة إنبي بدوري رابطة المحترفين

وجاءت اختيارات الرمادي على النحو التالي:

حراسة المرمى: خالد وليد وعمرو حسام، وإسلام سليمان.

خط الدفاع: ميدو مصطفى وإسلام صلاح، وأحمد كاستيلو وإسلام جمال، ومحمد عطوة وعلي فتحي، وأحمد دحروج والحسيني سمير.

خط الوسط: رافائيل وأحمد بلية، وأحمد بلحاج وعماد فتحي، ومحمود صلاح وجمال السعيد، وأحمد حمودي ومحمد عبد الرسول، ومصطفى عناني.

خط الهجوم: محمد حمدي ذكي وأحمد خالد، وديلسون كاموني وجدو، وماليك إيفونا.

قائمة أسوان لمواجهة إنبي بالدوري الممتاز

ويحتل أسوان المركز السابع عشر وقبل الأخير بجدول ترتيب المسابقة برصيد 6 نقاط، جمعها من فوزين يتيمين و6 هزائم، بينما لم يحقق زهرة الجنوب أي تعادل حتى الآن.

وكان أسوان سقط في فخ الهزيمة على مدار الجولتين الماضيتين، أمام كل من سيراميكا كليوباترا وبيراميدز بنتيجة 3-2 و2-1 على الترتيب.

وتجدر الإشارة إلى أن زهرة الجنوب، استهل ظهوره مجددا والعودة بين الكبار بدوري الأضواء والشهرة مطلع الموسم الحالي، بالهزيمة أمام الاتحاد السكندري والأهلي وغزل المحلة في الجولات الثلاثة الأولى بنتيجة 1-0، وفيوتشر إف سي 2-1، ثم الفوز على فاركو بهدف نظيف وسموحة 2-1.