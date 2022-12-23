محافظ الوادي الجديد ووفد «زراعة النواب» يتفقدون مشروعات الاستثمار الزراعي

واصل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، يرافقه وفد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب هشام صلاح رئيس اللجنة وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة، جولتهم التفقدية بمراكز المحافظة، وذلك ضمن برنامج زيارتهم الموسعة لبحث مطالب المزارعين والمستثمرين ودراسة دعم وتنمية قطاعي الزراعة والري.

حيثُ تفقدوا مشروع زراعة وإنتاج الجوجوبا بمركز باريس والمقام على مساحة ٧٥٠٠ فدان تشمل زراعات الجوجوبا وبعض الزراعات التجريبية مثل فول الصويا والذرة وعباد الشمس، بالإضافة إلى ٤٠ ألف تخلة ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية لزراعة ٢.٥ مليون نخلة. كما يضم المشروع منطقة لوجيستية على مساحة ٥٠ فدان مخصصة لمستلزمات الإنتاج من أسمدة ومعدات.

وأشاد الوفد بجدية التنفيذ واستحداث زراعات غير تقليدية تتميز بعائد اقتصادي مرتفع، فضلاً عن نجاح مبادرة المحافظة لتدريب طلاب المدارس الثانوية الزراعية من أبناء المركز بالمشروع لتأهيلهم لسوق العمل وإكسابهم الخبرة العملية.

قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والنائب هشام صلاح رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بغرس نخلة بإحدى مزارع النخيل النموذجية بقرية جورمشين، يرافقهم وفد لجنة الزراعة والري، وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية المعنية بتفقد بعض المشروعات الزراعية بمركز باريس الخارجة.

حيثُ تفقد الوفد مزرعة النخيل التي تُقام على مساحة ٨٠٠ فدان وتضم زراعات النخيل وبعض الزراعات التحميلية الأخرى، مُشيدين باعتماد المزرعة على ري التنقيط حفاظًا على المخزون الجوفي واستخدام الطاقة الشمسية كبديل مُستدام للطاقة، والتوسع في زراعات النخيل بالمحافظة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة ٢.٥ مليون نخلة.

وكان اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد استقبل وفد أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب هشام صلاح رئيس اللجنة، في مستهل زيارتهم للمحافظة لتفقد المشروعات الزراعية وبحث سبل التنسيق والتعاون للنهوض بقطاعي الزراعة والري بنطاق المحافظة، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة والقيادات التنفيذية المعنية.

حيث تفقدوا الموقف الإنشائي بمشروع مجمع المصالح الحكومية المميكن، المقرر إفتتاحه بداية العام المقبل ٢٠٢٣، كأول مجمع من نوعه على مستوى الجمهورية يتم ربطه بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، وأشاد أعضاء اللجنة بحجم الإنجاز المتحقق في نسب التنفيذ والريادة بتنفيذ المجمع بالتزامن مع خطة الدولة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية. كما قاموا بزيارة حديقة ٣٠ يونيو شمال مدينة الخارجة، وقام رئيس اللجنة بغرس نخلة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة ٢.٥ مليون نخلة.