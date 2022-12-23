6 أعراض و8 إجراءات للوقاية.. كيف تتعامل مع نزلات البرد الشتوية؟

تسود البلاد مؤخرًا، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتكاثر السحب الممطرة على مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية، فضلاً عن هبوب الرياح، وتساقط الأمطار بشدة على بعض الأماكن.

وتزامنًا مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، فقد أكدت دراسات طبية أن التعرض لهذه التقلبات دون اتخاذ إجراءات الحيطة، قد يُساهم في رفع احتمالات الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، الأمر الذي يستدعي توخي الحذر، واتباع مجموعة من الإرشادات، وفق تقرير للموقع الطبي المتخصص "WebMD".

أعراض نزلات البرد

وفقًا للتقرير، فإنه يظهر على المُصاب بنزلات البرد عدد من الأعراض، عادةً ما تستمر من 7 إلى 14 يومًا كحد أقصى، وتشمل ما يلي:

سيلان أو انسداد الأنف.

التهاب الحلق.

الصداع.

ارتفاع طفيف في درجة حرارة الجسم.

التعب العام.

الشعور بآلام في الجسم.

طرق الوقاية من نزلات البرد

يمكن الوقاية من التعرض لنزلات البرد في ظل التقلبات الجوية، عن طريق الالتزام ببعض الإرشادات، وأبرزها:

1- غسل اليدين

وسيلة دفاعية فعالة ضد الإصابة بمختلف أنواع العدوى، لأن غسل اليدين -بالماء الجاري والصابون لمدة 20 ثانية- يلعب دورًا كبيرًا في القضاء على الكائنات الدقيقة العالقة بسطح الجلد، بما في ذلك الفيروس المسبب لنزلات البرد.

وهناك أوقات محددة يزداد فيها الحاجة لغسل اليدين، وهي:

بعد العطس أو السعال.

فور العودة إلى المنزل.

قبل تناول الطعام.

عقب مصافحة الآخرين.

وإذا لم يكن متوفرًا الماء والصابون، يمكن تطهير اليدين بالمعقم، بشرط أن يحتوي على الكحول الإيثيلي بنسبة 70% على الأقل.

2- احتساء المشروبات الدافئة

ينصح الأطباء، بتناول المشروبات العشبية الدافئة عند انخفاض درجة حرارة الطقس، لأنها تساعد بشكل كبير على تقوية الجهاز المناعي وتعزيز قدرة الجسم على مكافحة الفيروسات، مما يقلل من فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

3- تناول الفواكه والخضراوات

تعتبر الفواكه والخضراوات من الأطعمة التي تحد من خطر الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، ويرجع السبب إلى احتوائهما على نسبة عالية من من مضادات الأكسدة، التي تساهم في مكافحة الشوارد الحرة، التي تهدد الجسم بخطر العدوى والالتهاب.

وينبغي الاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه في الثلاث وجبات الرئيسية خلال فصل الشتاء.

4- تضمين الأطعمة الغنية بفيتامين سي بالنظام الغذائي

تساعد الأطعمة الغنية بفيتامين سي، مثل البرتقال والليمون والجوافة والرمان، على تقوية مناعة الجسم، ومن ثم تقليل فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا في فصل الشتاء.

5- ممارسة التمارين الرياضية

المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية في فصل الشتاء، من شأنه أن يساهم في الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا، لأن النشاط البدني يحسن تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، ولا سيما الأعضاء الحيوية المكونة للمنظومة المناعية، مثل الجلد والطحال.

6- تجنب التعرض لتيار الهواء

من الأفضل البقاء في المنزل أثناء حدوث التقلبات الجوية، لأن التعرض لتيار الهواء البارد دون اتخاذ سبل الحماية المناسبة قد يؤدي للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا في فصل الشتاء.

7- ارتداء الملابس المناسبة

اختيار الملابس المناسبة لطبيعة الطقس، إحدى الوسائل التي تحمي من الإصابة بنزلات البرد، حيث تتسبب الملابس الخفيفة في التعرض للهواء والبلل من الأمطار، في حين أن الأنواع الثقيلة تؤدي تعرق الجسم.

ولا بد من الاطلاع على النشرة الجوية قبل الخروج من المنزل، للتعرف على حالة الطقس، ومن ثم ارتداء الملابس التي تتناسب معه.

8- النوم الجيد

أشارت العديد من الدراسات، إلى أن هناك علاقة ارتباطية بين النوم لعدد ساعات كافية ليلًا وزيادة مناعة الجسم، لذلك من الضروري حصول الجسم على قسط كافٍ من الراحة يوميًا في فصل الشتاء، للوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا.