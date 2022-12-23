عضو بالشيوخ: مصر تواجه تحديات تستوجب وجود دور محورى وفعال لحزب الوفد

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر إذ تخطو خطواتها نحو جمهورية جديدة يحلم بها كبارنا أملًا في مستقبل واعد لأجيالنا القادمة، تواجه تحديات عاتية داخليًا وإقليميًا ودوليًا، استوجبت أن يكون لحزب الوفد، وكافة الأحزاب المصرية دور محوري وفاعل في تنمية وتطوير الوعي، والذي يعتبر إحدى أهم الأولويات في المرحلة الحالية.

وأضاف "الجندي" خلال المؤتمر الذي تعقده اللجنة العامة لحزب الوفد بالغربية، بقاعة المؤتمرات الرئيسية في جامعة طنطا، بعنوان "دور الأحزاب في تنمية الوعي الوطني بالجمهورية الجديدة" تحت رعاية الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، "نيابة عن جموع الوفديين بمحافظة الغربية، ومن أرض محافظة الغربية أحد معاقل بيت الأمة نقدر ونثمن قبولكم دعوة حزب الوفد، الذي طالما كان خطًا للدفاع الوطني عن الأمة ووجودها ومقدراتها ومصالحها في كافة المحطات الوطنية التاريخية".

ووجه "الجندي"، التحية للقيادة السياسية، قائلًا: "أتوجه بكل التقدير للقيادة السياسية الرشيدة التي تتيح لنا جميعًا فرصة سياسية تاريخية لحوار وطني مصري هو أحد اهتماماتنا في جمعنا الوطني اليوم لنقدم رؤانا وأحلامنا وتطلعاتنا لمستقبل أفضل".

واستطرد: "إننا في بيت الأمة لا يسعنا إلا أن نجدد دعمنا لقيادتنا السياسية في مسيرة التنمية، فالكل يعلم كم المؤامرات والشائعات التي تخرج يوميًا للنيل من بلدنا الحبيب مصر، لكننا دائمًا نقف خلف دولتنا ولن نسمح بأية ضغوط للتأثير على قرارها".

وأكد المهندس حازم الجندي، على دور حزب الوفد كواحد من أقدم الأحزاب السياسية صاحبة التاريخ الوطني المشرف، والذي بدوره ظل وسيظل مدافعًا عن الأمة ليقوم بدوره هو الآخر جنبًا إلى جنب الدولة المصرية وهي في طريقها إلى الجمهورية الجديدة، داعمًا إن أصابت الحكومة، وناصحًا أمينًا إذا حادت عن ذلك لنكون أمام حزب قوى معارض لكنه يعارض من أجل الوطن وليس عليه".

واستكمل: "معارضتنا بناءة تقوّم الطريق وتدفع بعجلة دولتنا إلى الأمان، فجميعنا في ركب واحد.. حفظ الله مصر وحماها من كل شر وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".

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