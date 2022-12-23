«القاهرة الإخبارية»: منفذ هجوم باريس أطلق النيران منذ عام على مخيمات المهاجرين

كشف خالد شقير، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من فرنسا، مستجدات حادث إطلاق النار في باريس، والذي أسفر عن وقوع قتلى ومصابين في حالة حرجة، قائلًا إن منفذ هجوم باريس أطلق النيران منذ عام على مخيمات المهاجرين.

وقال شقير، عبر قناة «القاهرة الإخبارية» الجمعة، إن مكتب المدعي العام أصدر قرارًا بمكافحة الإرهاب وتقييم ما إذا كان حادث إطلاق النار ذا طبيعة إرهابية أم لا.

مراسل «القاهرة الإخبارية»: هجوم باريس أسفر عن وقوع 3 وفيات ومصابين فى حالة خطيرة

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى سقوط 3 وفيات ومصابين في حالة خطيرة جدًا، متابعًا: «المتهم من أصحاب البشرة البيضاء، وسبق له أن أطلق النيران على مخيمات المهاجرين عام 2021».

وأوضح أنه قد يكون سبب الحادث بعض الأفكار اليمينية المتطرفة، حيث تم إلقاء القبض على بعض من أصحاب تلك الأفكار المتطرفة في مباريات كأس العالم في قطر.

وتابع: «حتى تلك اللحظة الجريمة جنائية، وهناك عمليات نفذتها جماعات يمينية متطرفة تم وصفها في فرنسا بأنها عمليات إرهابية».