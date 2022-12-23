الجمعة 23 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحماية المدنية تسيطر على حريق أمام معهد الحصرى فى 6 أكتوبر

حريق
حريق

سيطرت قوات الدفاع المدني بالجيزة على حريق شب أمام معهد الحصري الأزهري، بمدينة 6 أكتوبر دون إصابات.

البداية بتلقى مسئول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة اللهب أمام معهد الحصري الأزهري، الحي الأول، بمدينة 6 أكتوبر.

دفع اللواء جابر بهاء، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومة بسيارات الإطفاء وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق دون إصابات وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى.

قوات الدفاع المدني معهد الحصري الأزهري مدينة 6 أكتوبر غرفة العمليات إدارة شرطة النجدة

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وائل لطفي

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