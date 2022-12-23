الجمعة 23 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

منتخب الشباب يواصل تدريباته.. ومشهور يجتمع بالجهاز الفنى واللاعبين (صور)

اجتماع حلمي مشهور
اجتماع حلمي مشهور مع اللاعبين

عقد اللواء حلمي مشهور، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعًا مع الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة الكابتن محمود جابر واللاعبين اليوم، لتحفيزهم خلال المعسكر المقام حاليًا باستاد الدفاع الجوي ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة.

وقال مشهور، في كلمته للاعبين، إن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، حريص علي توفير كل الدعم لهذا المنتخب الذي يعتبر مستقبل الكرة المصرية.

وعقب الاجتماع، أدى المنتخب تدريباته بمشاركة جميع اللاعبين بعد انضمام الثنائي أحمد نادر السيد وتيبو جبريال لاعبي فيزيل البرتغالي وهوفنهايم الألماني.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلًا من محمود جابر مديرًا فنيًا، كرم مرسي مدربًا عامًا، حمدي حمدان مدربًا، إيهاب جلال مدربًا لحراس المرمي، هاجد هاني طبيب المنتخب، ناصر هريدي أخصائي أحمال وتأهيل وأحمد ممدوح أخصائي تدليك، واللواء عبدالجليل إمام المدير الإداري للمنتخب، وأحمد إيهاب إداري، علاء سعيد مسئول المهمات.

يجري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، في السابعة من مساء اليوم الجمعة، قرعة نهائيات كأس الإفريقية للشباب (تحت 20 عامًا)، بمركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور ممثلين عن المنتخبات المتأهلة للبطولة.

ويشارك في النسخة المقبلة لكأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا، 12 منتخبًا، وهم مصر (الدولة المنظمة)، تونس، بنين، نيجيريا، السنغال، جامبيا، إفريقيا الوسطى، الكونغو، أوغندا، جنوب السودان، موزمبيق، زامبيا.

وسيتم تقسيم المنتخبات المشاركة على ثلاث مجموعات، بحيث يضم كل منها أربعة منتخبات، تتنافس فيما بينها بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتأهل صاحبا المركز الأول والثاني من كل مجموعة، إلى الدور ربع النهائي، إلى جانب أفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث.

حلمي مشهور الاتحاد المصرى لكرة القدم منتخب مصر للشباب محمود جابر استاد الدفاع الجوي تيبو جبريال كأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما

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