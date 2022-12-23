افتتاح مسجد الزهراء بالمنشية الجديدة.. ووصول العدد لـ111 مسجدًا بأسوان

أناب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الشيخ حنفى محمود، وكيل وزارة الأوقاف، وشوقى مصطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، اليوم الجمعة، لافتتاح مسجد الزهراء بقرية المنشية الجديدة بتكلفة 1.3 مليون جنيه، وبمساحة 210 م2، وذلك بحضور القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية.

وقد ألقى خطبة الجمعة الشيخ حنفى محمود بعنوان "محاسبة النفس ماذا قدمت لدينها ودنياها ووطنها".

ومن جانبه أوضح الشيخ حنفى محمود، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جار افتتاح العديد من المساجد الجديدة والتى وصل عددها حتى الآن إلى 111 مسجداً على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

وأكد أهمية دور المسجد فى العبادات والتصدى للشائعات بتوضيح صحيح الدين، مع الأدوار المجتمعية الأخرى فى تحفيظ القرآن الكريم، وتقديم الخدمات الطبية المختلفة.

من جهة أخرى افتتح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فعاليات المعرض المحلى للعلوم والهندسة (إيساف مصر) 2023، والذى أقيم بمدرسة السلام أكاديمى.

بحضور عبدالكريم لطفى، مدير عام التربية والتعليم، والمهندس عمرو محمد توفيق، نائب رئيس مجلس إدارة المدرسة، وتوفيق صابر، مدير مركز التطوير التكنولوجى، بجانب القيادات التعليمية وسط مشاركة الطلاب وأسرهم.

وعقب تفقده الأعمال المشاركة أعرب المحافظ عن سعادته لما شهده من أعمال وابتكارات فنية متميزة لأبناء المحافظة والتى تعبر عن إصرار وعزيمة والروح المعنوية العالية لهم ليصبحوا مبتكرين ومبدعين ومؤهلين لتقديم أدوار إيجابية تسهم فى نهضة هذا الوطن بسواعدهم القوية وعقولهم المتفتحة.

وأكد اللواء أشرف عطية أن تنظيم هذا المعرض يعكس اهتمام القيادة السياسية والحكومية بتنمية قدرات النشء، وتشجيعهم على استيعاب واستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية العالمية حول الإبداعات والابتكارات فى مجال الهندسة والعلوم والتكنولوجيا لنشر استخدام المهارات المختلفة لدى أبنائنا الطلاب، مع استكشاف قدراتهم وإمكاناتهم من خلال ممارسة الإبداع والابتكار، والذين نجحوا فى اكتساب المهارات السريعة للتعلم، وأيضاً المعارف والعلوم لينعكس بدوره على مستقبلهم ومستقبل مصر لتكون فى طليعة الأمم.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن المعرض الدولى للعلوم والهندسة يهدف لتعزيز ثقافة البحث والابتكار وتغيير نظرة المجتمع لها من خلال تنظيم هذا المعرض سنوياً برعاية وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور رضا حجازى لفتح المجال أمام جميع المشاريع والابتكارات.

وفى ختام الحفل أعلنت الدكتورة منى عرفة، سفيرة الإبداع والإبتكار، عن المشروعات الفائزة فى المعرض المحلى بإجمالى 56 مشروعا، والتى قام المحافظ بتسليمها الميداليات التذكارية بعد اختيارهم من ضمن 283 مشروعا تقدم بهم 413 طالبا من 37 مدرسة ، فى إطار المرحلة الأولى والثانية للتصفيات التمهيدية على مستوى المدارس والإدارات التعليمية.

وأوضحت أنه قد سبق هذا المعرض تنظيم 40 معرضا تمهيدىا و100 ورشة عمل على مستوى الإدارات الخمس، فيما سيتم اختيار أفضل المشاريع لتمثيل مصر فى المعرض النهائى الدولى والذى يشترك فيه أكثر من 70 دولة حول العالم ، والمعرض السنوي العربى على مستوى 12 دولة.

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