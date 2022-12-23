هولندا تمنح كييف 2.5 مليار يورو العام المقبل لتلبية الاحتياجات المختلفة

أعلن رئيس وزراء هولندا مارك روته، اليوم الجمعة، أن بلاده ستمنح كييف 2.5 مليار يورو العام المقبل لتلبية الاحتياجات المختلفة.

وأضاف روته في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "طالما تواصل روسيا العملية الخاصة ضد أوكرانيا، ستقدم هولندا المساعدة لأوكرانيا عسكريًا وإنسانيًا ودبلوماسيًا لذلك نخصص 2.5 مليار يورو لهذا الغرض في عام 2023، يمكن لأوكرانيا الاعتماد على هولندا، لقد أكدنا ذلك للتو في محادثتنا مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي".

وفى تصريحات سابقة، أعلن وزير الخارجية الهولندي في تصريحات سابقة عن الحاجة إلى مضاعفة توريد الأسلحة إلى كييف.

وأوضح وزير الخارجية الهولندى أنه ناقش هذه المسألة بعد لقائه مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج.

وطالب زيلينسكي من أوروبا بزيادة إمداد كييف بأنظمة الدفاع الجوي والمدفعية والدبابات الحديثة.

بلينكن: الدعم الأمريكي لأوكرانيا الطريق الأمثل لتحقيق السلام العادل

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن التزام الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب الحكومة في كييف "مهما طال الأمر"، هو الطريقة الأمثل لتحسين آفاق السلام العادل والدائم، وتعزيز آفاق الدبلوماسية الهادفة.

وقال بلينكن- في مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني وانج يي، اليوم الجمعة- إن العمل مستمر من أجل الدفاع وإصلاح البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا وتعزيز دفاعاتها الجوية، بما في ذلك صواريخ باتريوت، وفقًا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وذكر وزير الخارجية الأمريكي، في تصريحات للصحفيين: "نحن نعلم أن شتاء صعبًا ينتظر الأوكرانيين، في ظل اتباع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاستراتيجيته الجديدة لتجميد الرجال والنساء والأطفال وكبار السن في أوكرانيا حتى الموت".

وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أول أمس الأربعاء، خلال لقاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.