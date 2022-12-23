الاتحاد الروسي: الغرب ينوي تقسيم روسيا لعدة مناطق مستقلة معادية لبعضها البعض

أعلنت لجنة حماية سيادة روسيا بمجلس الاتحاد الروسي، اليوم الجمعة، أن الغرب ينوي تقسيم روسيا إلى عدة مناطق مستقلة معادية لبعضها البعض، مؤكدة نيتها لتعزيز تعاونها مع هيئات السلطة المحلية.

وقالت اللجنة ف تقريرها السنوى، "على أساس المعلومات الموجودة تعتقد اللجنة أن الهدف النهائي لأعداء روسيا هو ليس تغيير السلطة في روسيا أو تدمير نظامنا السياسي، بل تدمير وطننا كدولة موحدة، من خلال تقسيمه إلى عدة مناطق مستقلة معادية لبعضها البعض التي يجب أن تصبح تابعة مطيعة لواشنطن"، وذلك وفقا لما نقلته وكالة نوفوستي.

كما شدد التقرير على استعداد اللجنة في هذه الظروف لتعزيز التعاون مع هيئات السلطة المحلية وكذلك مع المنظمات الاجتماعية الوطنية العاملة من أجل تنسيق العلاقات بين الشعوب والمناطق.

وأوضح أعضاء اللجنة أن الدول الغربية كانت تدعو أكثر من مرة إلى إنهاء استعمار موسكو، وفي 23 يونيو الماضي جرى في لجنة الأمن والتعاون الأوروبي بالكونجرس الأمريكي مؤتمر صحفي بعنوان "إنهاء استعمار روسيا الأخلاق والضرورة الاستراتيجية".

وأوضح التقرير أن تحريك الأفكار الانفصالية الذي يجري الآن تحت ستار ما يسمى بإنهاء استعمار روسيا يشير إلى وجود خطط ملموسة لدى بلدان حلف الناتو تهدف إلى زعزعة الاستقرار للوضع السياسي والاجتماعي في موسكو عن طريق دعم كل أشكال الانقسام وباستخدام الشعارات السياسية المناسبة.

- بلينكن: الدعم الأمريكي لأوكرانيا الطريق الأمثل لتحقيق السلام العادل

في سياق آخر ، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن التزام الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب الحكومة في كييف "مهما طال الأمر"، هو الطريقة الأمثل لتحسين آفاق السلام العادل والدائم، وتعزيز آفاق الدبلوماسية الهادفة.

وقال بلينكن في مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني وانج يي، اليوم الجمعة، إن العمل مستمر من أجل الدفاع وإصلاح البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا وتعزيز دفاعاتها الجوية، بما في ذلك صواريخ باتريوت، وفقًا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء.