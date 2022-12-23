الجمعة 23 ديسمبر 2022
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نماذج مصرية مشرفة.. حبيبة واصف «الأسطورة الحية» بالاتحاد الدولي لعلوم التغذية

جريدة الدستور

قالت الدكتورة حبيبة حسن واصف، الفائزة بجائزة ولقب الأسطورة الحية للاتحاد الدولي لعلوم التغذية ورئيس اللجنة الوطنية لعلوم التغذية بأكاديمية البحث العلمي، إن الأكاديمية رشحتها منذ عام، بالإضافة إلى جمعية التغذية الأفريقية التي تعتبر أحد أمنائها، كما أن الإعلان يحدث في فترة انعقاد المؤتمر الدولي للأغذية في طوكيو من 6 إلى 11 ديسمبر.

وأضافت حسن خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «فوجئت باختياري، وجالي على واتساب صورة من الشاشة اللي طلع عليها اسمي لأن محدش كان عارف إني هبقى واحدة من التسعة الذين اختاروهم للفوز بالجائزة». 

وتابعت الفائزة بجائزة ولقب الأسطورة الحية للاتحاد الدولي لعلوم التغذية: «لقب الأسطورة الحية يحصل عليه من تزيد أعمارهم عن 80 سنة وما زالوا يزاولون المهنة والتخصص، والاتحاد الدولي لعلوم التغذية يعقد مؤتمرا كل سنتين، حيث يختار عدة جوائز منها الأسطورة الحية بالإضافة إلى زمالة أو منح بحثية أو يخصص جائزة للعطاء في التغذية».

وأوضحت رئيس اللجنة الوطنية لعلوم التغذية بأكاديمية البحث العلمي: «من يتم اختياره للفوز بالجائزة يجب أن يكون عمل في مجال التغذية على الصعيدين الوطني والإقليمي والدولي، وقضيت لمدة 20 سنة في منظمة الصحة العالمية، وبالنسبة للعطاء الإقليمي فقد عملت مع الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي وأعمل خبيرة لدى الاتحاد الأفريقي، ومنذ تخرجي فإن لديّ عطاء للتغذية في مصر، ولذلك فقد اكتملت الشروط لديّ».

حبيبة واصف: والدي رسم لي حياتي ومنحني تدريبًا خاصًا ونظرة شاملة لعلم التغذية

وأشارت إلى أنها كانت مقربة من والدها وأشقائها الثلاث الذين يعملون أطباء، ولكنها كانت الوحيدة بين أشقائها التي ترغب في التخصص في التغذية: «والدي رسم لي حياتي ومنحني تدريبًا خاصًا ونظرة شاملة لعلم التغذية».

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