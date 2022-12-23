الجمعة 23 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«الصرف الصحي» بالإسكندرية: رفعنا مياه الأمطار بالصحراوي وتوقيتات النوات اختلفت

مياه الأمطار
مياه الأمطار

قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، إن الشركة جاءها إنذارًا من هيئة الأرصاد الجوية بوجود تغيرات في الحالة الجوية مع احتمالية سقوط أمطار، وهو ما أدى إلى رفع درجة الاستعداد، موضحًا: «في تمام الساعة الثانية فجرًا حدثت بعض التجمعات على الطريق الصحراوي، تم التعامل معها ورفع كميات الأمطار وعادت الحركة المرورية إلى طبيعتها دون التأثير على حركة السيارات».

وأضاف “نافع” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «عرباتنا وبدالاتنا منتشرة في كل أنحاء المحافظة، وسقطت أمطار خفيفة ومتوسطة على جميع الأنحاء، اشتدت حدتها ليلًا في الغرب بالعامرية والعجمي، وتم التعامل مع كل تجمعات المياه».

نافع: توقيتات النوات تختلف بسبب التغيرات المناخية

وتابع رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية: «مع التغيرات المناخية، أصبحت توقيتات النوات تختلف، لدينا نوة رأس السنة تحدث في الخامس والعشرين من ديسمبر، ونحن الآن اقتربنا منها، ونتواصل على مدار الساعة مع الزملاء في هيئة الأرصاد، ورئيس الهيئة عين لنا الدكتورة إيمان شاكر مختصة بالإسكندرية ترسل إلينا الخرائط والتوقعات الخاصة بالأمطار وشكل السحب».

مياه الأمطار رفع مياه الأمطار الصرف الصحي اللواء محمود نافع سقوط أمطار برنامج صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصر التغيرات المناخية

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