رفع درجة الاستعداد بمحافظات القناة تحسبا لسقوط أمطار

أكد عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي لمحافظات القناة، استمرار انتشار سيارات ومعدات الشركة بمحافظات القناة الثلاثة "السويس والإسماعيلية وبورسعيد" من أجل خطة الانتشار الموضوعة لمواجهة الأمطار والسيول طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

وأوضح رئيس الشركة فى بيان اليوم الجمعة، أنه تم تشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية لمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 على مدار 24 ساعة ، والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وغرف العمليات الرئيسية بمحافظات القناة الثلاثة ( الاسماعيلية – بورسعيد – السويس ) ، بالإضافة إلى تسخير كل الإمكانيات من أفراد أو معدات وسيارات الكسح والنافورى للتعامل مع الموقف بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية وغرف الطوارئ والأزمات بالمحافظات والأحياء وكل الأجهزة المعنية.

كما تم تشكيل فرق متابعة ميدانية تعمل على مدار 24 ساعة على مستوى محافظات القناة تكون باتصال مستمر بغرفة الطوارئ الرئيسية بالشركة ، لمواجهة التغيرات المناخية التى تتعرض لها جمهورية مصر العربية حسبما اعلنت هيئة الارصاد الجوية.

وشدد عصمت على ضرورة انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة واستمرار العمل بجميع الفروع التابعة للشركة، والمتابعة الميدانية لسير العمل.