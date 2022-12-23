الجمعة 23 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رفع درجة الاستعداد بمحافظات القناة تحسبا لسقوط أمطار

الأمطار
الأمطار

أكد عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي لمحافظات القناة، استمرار انتشار سيارات ومعدات الشركة بمحافظات القناة الثلاثة "السويس والإسماعيلية وبورسعيد" من أجل خطة الانتشار الموضوعة لمواجهة الأمطار والسيول طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

وأوضح رئيس الشركة فى بيان اليوم الجمعة، أنه تم تشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية لمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 على مدار 24 ساعة ، والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وغرف العمليات الرئيسية بمحافظات القناة الثلاثة ( الاسماعيلية – بورسعيد – السويس ) ، بالإضافة إلى تسخير كل الإمكانيات من أفراد أو معدات وسيارات الكسح والنافورى للتعامل مع الموقف بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية وغرف الطوارئ والأزمات بالمحافظات والأحياء وكل الأجهزة المعنية.

كما تم تشكيل فرق متابعة ميدانية تعمل على مدار 24 ساعة على مستوى محافظات القناة تكون باتصال مستمر بغرفة الطوارئ الرئيسية بالشركة ، لمواجهة التغيرات المناخية التى تتعرض لها جمهورية مصر العربية حسبما اعلنت هيئة الارصاد الجوية.

وشدد عصمت على ضرورة انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة واستمرار العمل بجميع الفروع التابعة للشركة، والمتابعة الميدانية لسير العمل.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي محافظات القناة الامطار السيول هيئة الأرصاد الجوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ليس هناك موضوع

الأكثر قراءة

مدير محطة وقود يستولى على 1372 لتر بنزين مدعم فى الوايلى

«التنمية الصناعية»: إصدار 5500 رخصة تشغيل في 3 أشهر

رحلات قطارات «تالجو» الفاخرة تنطلق غدًا

توافد الأعضاء للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد الكلي لنادي قضاة مصر

ضبط 6 مؤسسات طبية مخالفة للاشتراطات البيئية خلال 24 ساعة

رفع درجة الاستعداد بمحافظات القناة تحسبا لسقوط أمطار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

محمد صلاح.. مش فخر العرب!

د. محمد عفيفي

23 ديسمبر: عيد النصر

ماجد حبته

احتفال تنزانى ببصمة مصرية

أميرة عبد الكريم

كرة الثلج المسمومة فى طريقها للنيل من الطفولة

محمد العسيري

النار واللى كابشها.. فى قضية مستشفى التبرعات

كريم فرغلى

الهجوم أولًا

ماجد حبته

قناة السويس.. الهبد مستمر

محمد رفعت

في ختام حلقات " الجنائز " !

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

مخاوف من تصعيد عسكرى فى الضفة الغربية بوجود اليمين المتطرف الإسرائيلى فى السلطة

رسميًا.. نتنياهو يعلن نجاحه فى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

هل يعلن نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة قبل إتمام المشاورات؟ «ثغرة قانونية» تدفعه لذلك