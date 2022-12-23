سقوط أمطار.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة

شهدت القاهرة وباقي المحافظات، سقوط أمطار وعلى مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة، مؤكدة استمرار فرص الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من شمال الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30٪ على القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وجنوب الوجه البحرى ، وفرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث من 50٪ ، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء بنسبة حدوث 50٪ ، وأمطار خفيفة على شمال الصعيد علم بنسبة حدوث 30٪ .

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022

القاهرة 21/13

العاصمة الأدارية 19/11

الأسكندرية 19/16

العلمين 19/14

الضبعة 19/12

مطروح 19/12

السلوم 19/12

دمياط 21/13

بورسعيد 20/14

دمنهور 21/13

كفر الشيخ 21/12

المنصورة 21/12

طنطا 22/12

المحلة الكبرى 21/12

الزقازيق 22/12

المنوفية 22/12

السادس من اكتوبر 19/12

العاشر من رمضان 19/12

مدينتي 18/12

السويس 21/13

الاسماعيلية 22/12

العين السخنة 22/15

العريش 20/13

نخل 18/9

سانت كاترين 11/1

شرم الشيخ 22/16

دهب 23/15

طابا 20/13

الغردقة 24/12

سفاجا 24/13

القصير 23/14

مرسي علم 23/15

شلاتين 25/13

الفيوم 21/10

بني سويف 21/11

المنيا 20/10

أسيوط 20/10

سوهاج 21/10

قنا 21/9

الأقصر 21/10

اسوان 22/9

الواحات البحرية 20/8

الوادي الجديد 17/8

سيوة 19/9

تحذير خبراء الأرصاد الجوية

وحذر خبراء الأرصاد من السفر على بعض الطرق نظرًا لتوافر فرص سقوط الامطار عليها حتى صباح غد الجمعة وهى: (الإسكندرية الصحراوي- الضبعة- العلمين- مطروح).

ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين بأنه في حالة السفر للضرورة، يجب توخي الحذر جيدًا أثناء القيادة تحت هطول الأمطار، والقيادة بهدوء وتخفيض السرعة، منعا لوقوع حوادث المرور والتأكد من سلامة كاوتش ومسّاحات السيارة وكذلك مصابيح الإنارة وإشارات التنبيه.