موجة جديدة.. موظفو المطارات ينظمون إضرابا بسبب الأجور في بريطانيا

بدأ موظفو فحص جوازات السفر في مطارات بريطانيا إضرابا، اليوم الجمعة، في أحدث موجة من الإضرابات لرفع الأجور، وسط أزمة تكلفة المعيشة.

وأفادت فرانس برس، اليوم الجمعة، بأن المسافرون جوا قد يواجهون تأخيرات محتملة في مطارات المملكة المتحدة بسبب إضراب الموظفين، وكان من المقرر أن يستمر إضراب عناصر قوة الحدود حتى نهاية العام باستثناء يوم الثلاثاء المقبل.

وأشارت الوكالة إلى أنه قد يتأثر مئات الآلاف من الركاب، على الرغم من أن الحكومة البريطانية قالت إنها تعد أفرادا عسكريين وعاملين من الخدمات العامة الأخرى للمساعدة في تمشية الأمور في المطارات.

يجدر الإشارة إلى أن الإضرابات تشكل ضغوطا على حكومة المحافظين، برئاسة رئيس الوزراء البريطانى ريشي سوناك، التي ترفض مطالب عمال القطاع العام بزيادة كبيرة في الرواتب.

والثلاثاء الماضي، انسحب الآلاف من ممرضي وممرضات الخدمات الصحية الوطنية من العمل، في ثاني إضراب لهم لمدة 24 ساعة هذا الشهر.

كما بدأ سائقو سيارات الإسعاف والمسعفون وغيرهم من عناصر الطوارئ، إضرابا في وقت سابق من هذا الأسبوع، ويخططون لإضراب آخر في 28 ديسمبر، و من المقرر أن تستمر الاضطرابات العمالية في العام الجديد، حيث يتم التخطيط لمزيد من الإضرابات.

- بريطانيا تشهد أكبر عدد من الإضرابات منذ عهد مارجريت تاتشر

والأسبوع الماضي، أظهرت تقديرات مجموعة من خبراء الاقتصاد، أن بريطانيا تشهد حاليا أكبر عدد من الإضرابات منذ عهد رئيسة الوزراء الراحلة مارجريت تاتشر، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ويشارك في الإضرابات للمطالبة بزيادة الأجور في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، عمال السكة الحديدية، وأطقم التمريض، وسائقي سيارات الإسعاف، وموظفي توصيل البريد، وسائقي الحافلات، وموظفي الحكومة، وذلك حسب رويترز.

ووصل معدل التضخم في المملكة المتحدة، في أحدث إحصائية إلى 10.7 %، وفي حين أن معظم الخلافات في هذا الشأن تواصلت على مدار شهور، تعتزم النقابات العمالية تنظيم جولة مكثفة من الإضرابات في الفترة التي تسبق عيد الميلاد (الكريسماس).