الجمعة 23 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضمن «حياة كريمة».. تنظيم 20 جلس «دوار» للتوعية في 7 قرى بأسوان

جلسات التوعية
جلسات التوعية

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، سلسلة الجهود والأنشطة المبذولة ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية. 

ووجه محافظ أسوان بتكثيف التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لدعم محاور التمكين الاقتصادى والثقافى والاجتماعى لدى الأهالى والمواطنين داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة). 

 وأكدت الدكتورة هدى مصطفى، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، على تنظيم 20 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية، وذلك بالتعاون مع مديرية الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية بهدف رفع الوعى بالقضية السكانية والصحة الإنجابية وزواج القاصرات، بجانب ختان الإناث والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء وغيرها من الموضوعات والتحديات المجتمعية الحالية. 

وقالت مصطفى إن الجلسات إستهدفت توعية 995 سيدة داخل قرى الرديسية قبلى وإدفو قبلى ووادى عبادى الزهراء بمركز إدفو، بالإضافة إلى قري المنشية الجديدة والعتمور قبلى والكفور بمركز كوم أمبو، علاوة على قرية الأمال بمركز نصر النوبة. 

أسوان الاسرة المصرية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان القضية السكانية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية توعية المجتمع زواج القاصرات فرع المجلس القومى للمرأة

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