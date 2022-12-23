نشوب حريق فى مخبز بلدى غرب بنى سويف

تمكنت قوات الحماية المدنية ببني سويف، من السيطرة على حريق شب بمخبز بلدى بقرية منشأة الأمراء التابعة لمركز إهناسيا، دون وقوع خسائر فى الأرواح.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق بمخبز بلدى بقرية منشأة الأمراء التابعة لمركز إهناسيا، وتم توجيه سيارات ومعدات الإطفاء التابعة لإدارة الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وكشفت التحريات الأولية، عن نشوب الحريق بمخبز تابع لجمعية تنمية المجتمع المحلى بقرية منشأة الامراء، ومؤجر لـ"منصور.ش.م".

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخماد الحريق، دون خسائر بشرية.