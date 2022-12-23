الجمعة 23 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 15 محضرًا لأصحاب مخابز مخالفة بطنطا

تموين الغربية
تموين الغربية

تمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية، من تحرير ١٥ محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز وبندر طنطا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واستهدفت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز فى مركز وبندر طنطا، وحررت ١٥ محضرًا، لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

تأتي الحملة في إطار مجهودات الدولة لتوفير رغيف خبز عالى الجودة للمواطنين، من خلال الرقابة على المخابز، للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف، ونظافة الأدوات، والإعلان عن الأسعار، وكذلك الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، ومنع سرقة الدقيق وتسريبه للبيع في السوق السوداء.

تحرير ١٥ محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية اشتراطات الصحية أصحاب مخابز بلدية وسياحية الاشتراطات الصحية الإعلان عن الأسعار التحفظ على المضبوطات الحملات التموينية والرقابية المفاجئة تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة تكثيف الحملات التموينية تحرير 37 مخالفة متنوعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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