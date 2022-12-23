الجمعة 23 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تعرف على الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة

الحالة المرورية
الحالة المرورية

شهدت شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، حالة من السيولة المرورية على الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، وميدان التحرير، ومنطقتي مدينة نصر ومصر الجديدة، وسط تواجد رجال المرور لتنظيم حركة السيارات وتقليل الكثافات.

كما شهد شارع فيصل الرئيسي حالة من الانسيابية والسيولة، وأيضًا كوبري الجيزة، وكوبري جامعة القاهرة حتى ميدان لبنان، وأعلى الطريق الدائري وأمام القادم من الأقاليم إلى القاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الطريق المتجه من المنيب إلى الأوتوستراد ومن المعادي لمناطق الجيزة وفي مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين.

وشهد ميدان مصطفى محمود انسيابًا في حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبري 15 مايو.

وانتظمت حركتي المرور بكوبري 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد، وفي طريقه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس، والمركبات أعلى مناطق الزمالك.

وظهر انسيابًا في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة السير بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مُرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وأمرت الإدارة العامة للمرور بانتشار سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، لمُساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو تعرضت لحوادث من خلال الرقم 01221110000، في معظم الشوارع والميادين، والطريق الدائري، ومحور 26 يوليو، وميدان التحرير، ومنطقتي مدينة نصر ومصر الجديدة.

القاهرة والجيزة السيولة المرورية ميدان التحرير ميدان مصطفى محمود جامعة الدول

رئيس التحرير

وائل لطفي

ليس هناك موضوع

الأكثر قراءة

«الزراعة» تكشف حقيقة إصابة زراعات الطماطم بفيروسات تسبب التسمم

انخفاض فى الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

بعد الطقس السيئ أمس.. «صرف الإسكندرية» رفع تراكمات مياه الأمطار بالإسكندرية

غلق 18 محلًا و22 ورشة لمخالفة مواعيد الغلق فى المحلة

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 23 - 12 - 2022

استقرار أسعار الفضة اليوم الجمعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

23 ديسمبر: عيد النصر

ماجد حبته

احتفال تنزانى ببصمة مصرية

أميرة عبد الكريم

كرة الثلج المسمومة فى طريقها للنيل من الطفولة

محمد العسيري

النار واللى كابشها.. فى قضية مستشفى التبرعات

كريم فرغلى

الهجوم أولًا

ماجد حبته

قناة السويس.. الهبد مستمر

محمد رفعت

في ختام حلقات " الجنائز " !

مدحت بشاى

التغيير للتطوير.. إرادة وطن

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

مخاوف من تصعيد عسكرى فى الضفة الغربية بوجود اليمين المتطرف الإسرائيلى فى السلطة

رسميًا.. نتنياهو يعلن نجاحه فى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

هل يعلن نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة قبل إتمام المشاورات؟ «ثغرة قانونية» تدفعه لذلك