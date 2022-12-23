تعرف على الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة

شهدت شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، حالة من السيولة المرورية على الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، وميدان التحرير، ومنطقتي مدينة نصر ومصر الجديدة، وسط تواجد رجال المرور لتنظيم حركة السيارات وتقليل الكثافات.

كما شهد شارع فيصل الرئيسي حالة من الانسيابية والسيولة، وأيضًا كوبري الجيزة، وكوبري جامعة القاهرة حتى ميدان لبنان، وأعلى الطريق الدائري وأمام القادم من الأقاليم إلى القاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الطريق المتجه من المنيب إلى الأوتوستراد ومن المعادي لمناطق الجيزة وفي مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين.

وشهد ميدان مصطفى محمود انسيابًا في حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبري 15 مايو.

وانتظمت حركتي المرور بكوبري 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد، وفي طريقه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس، والمركبات أعلى مناطق الزمالك.

وظهر انسيابًا في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة السير بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مُرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وأمرت الإدارة العامة للمرور بانتشار سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، لمُساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو تعرضت لحوادث من خلال الرقم 01221110000، في معظم الشوارع والميادين، والطريق الدائري، ومحور 26 يوليو، وميدان التحرير، ومنطقتي مدينة نصر ومصر الجديدة.