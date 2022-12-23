الجمعة 23 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

15 أسقفا ومطرانا شاركوا في صلوات تجنيز أسقف الأنبا كيرلس

الأنبا كيرلس
الأنبا كيرلس

أقيمت صلوات تجنيز مثلث الرحمات نيافة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي وأبو تشت ، مساء أمس بدير القديس الأنبا بضابا بنجع حمادي، والذي توفي في ساعة مبكرة من صباح أمس عن عمر بلغ 74 عامًا، بعد حياة رهبانية استمرت ما يزيد عن 49 عامًا، وتولى خلالها رعاية إيبارشية نجع حمادي لمدة 45 عامًا.

 وأناب قداسة البابا تواضروس الثاني عنه اللجنة البابوية المشرفة على إيبارشية نجع حمادي، لصلاة الجنازة ونقل تعزيات قداسته لكهنة وشعب الإيبارشية، وهم أصحاب النيافة الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص والأنبا يوأنس أسقف أسيوط والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المحرق.

و شارك في الصلوات 15 من أحبار الكنيسة، وعدد كبير من الآباء الكهنة من إيبارشيات مختلفة، كما شارك في صلوات التجنيز وفود رهبانية من عدة أديرة.

وحضر الصلاة اللواء أشرف غريب محافظ قنا ومدير الأمن، وعدد من القيادات التنفيذية والمحلية ونواب البرلمان بقنا. كما حضرها نيافة الأنبا عمانوئيل مطران طيبة للأقباط الكاثوليك.

فيما أعلنت إيبارشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس عن استقبال العزاء في رحيل الأنبا كيرلس من القيادات التنفيذية بالمحافظة صباح اليوم الجمعة  بدير الأنبا بضابا بقنا.

يذكر أن الأنبا كيرلس، أسقف مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمطرانية نجع حمادي وتوابعها، عاد من الولايات المتحدة الأمريكية في أكتوبر 2020، بعد رحلة علاج استغرقت عدة أسابيع خضع خلالها لبعض الفحوصات الطبية اللازمة حسب توصية الأطباء

ويعد الأنبا كيرلس أحد أقدم وأكبر أساقفة الصعيد، والذي تم تجليسه على كرسي الإيبارشية منذ 40 عامًا، ترهبن في 17 أكتوبر عام 1975، وعين أسقفًا في 29 مايو 1977 على مطرانية نجع حمادي وأبوتشت وفرشوط وبهجورة وتوابعها، ورسم بيد قداسة البابا شنودة الثالث، وهو حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة أسيوط، خدم في مدينة أبوتيج، وعين ناظرًا لدير الأنبا بولا بالصحراء الشرقية.

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