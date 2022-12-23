تقرير دولي: مصر من أكثر الوجهات الشتوية إثارة في العالم

قالت مجلة "لاكشري لايف ستايل" الترفيهية البريطانية، إن مصر من أكثر الوجهات الشتوية إثارة في العالم ولديها تاريخ غني وكنوز أثرية قديمة، وأن مصر من أقدم الحضارات وأكثرها إثارة للاهتمام في أي مكان في العالم.

ذكر التقرير عندما يتعلق الأمر بأكثر الوجهات الشتوية القصيرة إثارة في العالم، فيمكنك خلال اليوم - بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن التاريخ الغني والمثير للاهتمام والكنوز القديمة، وهناك عدد قليل من الأماكن الأفضل للذهاب إليها.

ولكن في حين أن هذه هي بلا شك الأشياء التي تشتهر بها مصر إلا أن لديها الكثير لتقدمه إلى جانب ذلك، ومن الشعاب المرجانية الخلابة في البحر الأحمر، والتي تجذب الغواصين والسباحين من جميع أنحاء العالم، إلى إن صحاريها الشاسعة ومناظرها الطبيعية الفريدة وجمالها الطبيعي الهائل تجعلها وجهة جديرة بالقائمة التي يجب عليك ببساطة أن تنطلق منها في عام 2023.

فرصة لاستكشاف الحضارات القديمة

أضاف التقرير أن مصر واحدة من أقدم الحضارات وأكثرها إثارة للاهتمام في أي مكان في العالم، سيكون عشاق التاريخ في عنصرهم في جولة في مصر لبعض المواقع الأكثر روعة في البلاد.

تقع الأهرامات - إحدى عجائب الدنيا الأصلية - في محافظة الجيزة باعتبارها موطنًا لمقبرة الفرعون القديم توت عنخ آمون ، فهي محطة أساسية لمسار رحلتك.

ولكن لا تفوت فرصة التوجه إلى وادي الآلهة في الأقصر ، حيث ستشعر كما لو كنت قد دخلت إلى آلة الزمن وتعود إلى عصر الملوك والملكات والآلهة الأسطوريين في مصر، كمدينة سياحية رئيسية ، هناك الكثير لتفعله هنا بمجرد الانتهاء من مشاهدة المعالم السياحية أيضًا - من التوجه إلى بار الشيشة للاسترخاء بعد الظهر أو الاطلاع على الأسواق لشراء الهدايا التذكارية ، إلى الاستمتاع بمشهد تناول الطعام الممتاز والحياة الليلية.

الغوص والغطس لا يصدق

لا يعد البحر الأحمر أفضل مكان للغوص والغطس في مصر فحسب ، بل يمكن القول إنه أحد أروع الأماكن في العالم للقيام بذلك، حيث تمتلئ شعابها المرجانية الجميلة والنابضة بالحياة بالحياة البحرية المتنوعة ، والمياه واضحة جدًا لدرجة أنه في العديد من الأماكن ، يمكنك اكتشاف الأسماك الملونة التي تسبح في الماضي دون الحاجة إلى وضع رأسك تحت الماء.

ويمكن للغواصين المتمرسين اختيار ركوب قارب ليوم واحد أو العيش على متنه طوال مدة زيارتهم لمصر ، بينما بالنسبة لأولئك الذين يفضلون دمجها بشكل عرضي في مسارات رحلاتهم ، هناك الكثير من حطام السفن والجدران لاستكشافها تحت الأمواج.

مناظر طبيعية متنوعة

تضم مصر مجموعة متنوعة من المناظر الطبيعية المختلفة ، وعلى الرغم من أنك في دقيقة واحدة يمكنك الاستمتاع بالشمس على أحد شواطئها ذات الرمال الذهبية الرائعة أو الغطس في البحر البلوري، في اليوم التالي، يمكنك المشي لمسافات طويلة في الصحراء الشاسعة أو المتسلقة. جبل.

من المناظر الطبيعية الكارستية للهضاب الكربونية والمناظر الطبيعية لنهر وادي النيل إلى الكثبان الرملية في سيناء ، إنها دولة تجعلك بالتأكيد تخمن ما قد تراه بعد ذلك ، وتوفر فرصة مثالية لاستكشاف كل ذلك.

مشهد عشاق الطعام يسيل اللعاب

المطبخ المصري هو إحساس حقيقي بالمذاق يستمد الإلهام والتأثير من جيران البلاد في الشرق الأوسط وهو مليء بالنكهات الشهية. تتكون من الدواجن والبقوليات والفواكه والخضروات الطازجة من وادي النيل والدلتا ، وتشمل الأطباق النموذجية أوراق العنب المحشوة والخضروات المحشوة بالأرز والفلافل والحمص والكفتة.

يعد الطعام جزءًا مهمًا من الثقافة المصرية ، وما هي أفضل طريقة للتعرف عليه من تناول الطعام في جميع أنحاء البلاد؟ في المنتجعات الساحلية ، سيكون عشاق المأكولات البحرية الطازجة متاحين أيضًا للاستمتاع ، ومع وجود مزيج من المطاعم الغربية والعالمية المتاحة أيضًا للاختيار من بينها ، يمكنك التأكد من أنك ستأكل مثل الملوك.