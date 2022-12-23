الجمعة 23 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بيرامديز يسعى لمواصلة انتصاراته على حساب الداخلية والتقدم للمركز الثالث

بيرامديز
بيرامديز

يحل بيراميدز ضيفا على فريق الداخلية في السابعة مساء اليوم بملعب بتروسبورت في الأسبوع التاسع للدوري الممتاز.

 

الداخلية بقيادة رضا شحاتة يحتل المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط من 4 انتصارات و4 هزائم وسجل ثلاثة أهداف واهتزت شباكه عشر مرات وتحسنت نتائجه إلى حد كبير ومع ثلاث نقاط من أخر 4 مباريات بالتعادل مع فاركو وسموحة وسيراميكا كليوباترا والهزيمة أمام غزل المحلة لكنه مازال يبحث عن الفوز الأول وستكون مهمته صعبة أمام بيراميدز المليىء بالنجوم خاصة أن الفريق يعاني من غياب الهداف ورغم الدفع بالنيجيري رشيد أحمد لكنه لم يسجل أى هدف وربما يدفع رضا شحاتة بمصطفى فوزي على أمل تحقيق الانتصار الأول.

 

على الجانب الأخر يحتل بيراميدز بقيادة اليوناني تاكيس جونياس المركز الرابع برصيد 17 نقطة من خمسة انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة وسجل عشرة أهداف ودخل مرماه أربعة أهداف وفاز في أخر مباراتين على الإسماعيلي وأسوان ويسعى لمواصلة انتصاراته والصول للنقطة 20 والتقدم للمركز الثالث في انتظار نتيجة مباراة فيوتشر وطلائع الجيش.

 

اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز اختار 21 لاعبا في قائمة المباراة وهم: شريف إكرامي وأحمد الشناوي ويوسف نادر وأحمد سامي وعلي جبر ومحمد حمدي وكريم حافظ وأحمد فتحي وأسامة جلال وإبراهيم توريه وإسلام عيسى ومصطفى فتحي ومحمود دونجا ومحمد صادق وهشام محمد وعبد الله السعيد وعبد الله مجدي وإبراهيم عادل وفخري لاكاي ودودو الجباس وفخر الدين بن يوسف.

 

 وشهدت القائمة عودة إبراهيم عادل بعد غياب طويل بسبب  الإصابة في العضلة الضامة وعضلات البطن بينما يغيب المغربي وليد الكرتي ورمضان صبحي.

 

يدير المباراة صبحي العمراوي ويساعده ماجد المليجي وكريم محمد يونس ومعهم هشام الفلال حكما رابعا ومحمد عبد العزيز حكم فيديو ويارا عاطف مساعد حكم فيديو.

الدوري المصري الممتاز بيراميدز فريق الداخلية رضا شحاتة اليوناني تاكيس جونياس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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