الكشف بالمجان على 1909 مواطنين فى قافلة طبية بدمياط

أطلقت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية للكشف على المواطنين بقرية أم الرضا الجديدة التابعة لمركز كفر البطيخ خلال يومى الأربعاء والخميس، تضمنت أغلب التخصصات الطبية ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

وقال الدكتور السيد عبدالجواد، مدير مديرية الصحة، إنه خلال القافلة تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1909 مواطنين، حيث تم تحويل 33 حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات، إضافة إلى إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لـ5 حالات أخرى، فضلاً عن إجراء 464 تحليلا معمليا والكشف بالأشعة على 25 حالة والسونار لـ39 حالة.

وقامت إدارة العلاج الحر بقيادة الدكتورة سارة العوضي، بتشكيل لجنة مكونة من الدكتور سامح شطا رئيس العلاج الحر بإدارة دمياط وباسل عبدالعزيز وباهر ممدوح ورافق اللجنة استشارى الصحة النفسية والدكتور أمجد ابراهيم وتم ضبط مركز لعلاج الإدمان بمنطقة شطا بدمياط دون ترخيص أو لافتات علي المنشأة توضح نشاطه، ويدار بواسطة أفراد غير مؤهلين وليس لديهم تراخيص مزاولة الطب وبالمخالفة للقانون ولا يوجد أى ملفات طبية للمرضي .

وتم إخلاء المركز من المرضى ونقل المرضي لمنشآت طبية مؤهلة ومرخصة لعلاج الإدمان حتى يحصلوا على الخدمة الطبية الملائمة وتم غلق وتشميع المركز وتحرير محضر بمركز شرطة دمياط، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.