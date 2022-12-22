الخميس 22 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبيرة: المخططات الماسونية نشرت السحر والثقافة الجنسية في مجتمعنا

الدكتورة شيماء علام
الدكتورة شيماء علام

حملت الدكتورة شيماء علام، خبيرة التنمية البشرية، المجتمع المسئولية الأولى على انتشار ظاهرة الألعاب الخطرة بين الأطفال، مؤكدة أن الأسرة دورها يأتي في المرتبة الثانية من حيث المراقبة. 

العالم حاليًا يعاني من الانفتاح الزائد بشكل مخيف

وأضافت خلال مشاركتها في برنامج “خط أحمر”، مع الإعلامي محمد موسى، والمذاع عبر فضائية  “الحدث اليوم”، أن العالم حاليًا يعاني من الانفتاح الزائد بشكل مخيف وخطير، وأن تضاعف إقبال الأطفال على الألعاب الإلكترونية بشكل كبير يرجع إلى مخطط الماسونية التي تستهدف الحكم من خلال التحكم في النشء وتفكيك الأسر والمجتمع وهدم الثقافة.

وتابعت خبيرة التنمية البشرية، أن مخطط الماسونية نشر السحر والثقافة الجنسية في المجتمع، مطالبة بضرورة فرض رقابة على وسائل التواصل الاجتماعي.

خبيرة التنمية البشرية الماسونية نشر السحر الثقافة الجنسية المجتمع الألعاب الخطرة

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