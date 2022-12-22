المؤبد لعاطل هتك عِرض طفلة بالقوة بمنطقة السلام

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، عاطلا بالسجن المؤبد لاتهامه بهتك عرض طفلة بالقوة بمنطقة السلام.

وكشف قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة الى محكمة الجنايات أن المتهم "ع. ا" عاطل، 25 عامًا، هتك عرض طفلة تدعى "ج. م" 8 سنوات وتعدى عليها جنسيًا.

كان قد تلقى قسم شرطة السلام، بلاغا من أسرة الطفلة يفيد بهتك عرضها عن طريق أحد الأشخاص وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى مرتكب الواقعة وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم.