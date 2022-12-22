الخميس 22 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مُطالبًا بتبسيط الإجراءات.. نقيب المهن التمثيلية: «تحت أمر بلدنا في سداد الضرائب»

جانب من الندوة
جانب من الندوة

طالب نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى، بإيجاد حل عاجل للإجراءات البيروقراطية في تطبيق منظومة التسجيل الإلكتروني، مؤكدًا: “تحت أمر بلدنا فيما يتعلق بسداد الضرائب”.

جاء ذلك خلال مشاركته بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان “النقابات المهنية ونظام التسجيل الإلكتروني”، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، ضمن استعداداتها للحوار الوطني.

وأضاف نقيب المهن التمثيلية: "لا ننكر أن هناك نقلة نوعية في تطوير الضرائب وإجراءاتها، ونشكر الضرائب عليها، ولكن نطالب بضرورة التعامل مع كل مهنة بحسب طبيعتها، كما نطالب بضرورة تخفيف المجهود على أصحاب المهن المختلفة".

وطالب “زكي” بضرورة وجود برامج لتوعية المواطنين حتى يتعرفوا على الإجراءات، مستطردا: "أطالب بتيسير الإجراءات على الفنان بحيث يتم محاسبته دون أن يبذل مجهودًا كبيرًا".

أدار الحوار خلال الصالون إبراهيم رمضان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كل من الدكتور ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بالشيوخ وسكرتير عام الحزب، والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والنائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، والنائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي سيتم طرحها خلال الحوار الوطني.

الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية سداد الضرائب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين النقابات المهنية نظام التسجيل الإلكتروني

رئيس التحرير

وائل لطفي

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