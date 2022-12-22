محمد صلاح على رأس تشكيل ليفربول لمباراة مانشستر سيتى بكأس الرابطة

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه مانشستر سيتي، ضمن لقاءات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وجاء تشكيل ليفربول على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: كيليهير.

خط الدفاع: جيمس ميلنر، جو جوميز، جويل ماتيب، أندي روبرتسون.

وسط الملعب: بايتشيتش، تياجو ألكنتارا، هارفي إليوت.

الهجوم: كارافاليو، محمد صلاح، داروين نونيز

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "أدريان، فابينو، نابي كيتا، جوردان هيندرسون، أليكس أوكسلايد تشامبرلين، كوستاس تسيميكاس، رامسي، فيليبس، دواك".

وتعد مباراة مان سيتي هي الأولى لمحمد صلاح منذ توقف الدوري الإنجليزي يوم 13 نوفمبر الماضي، وبعد موقعة السيتي النارية سيكون محمد صلاح على موعد مع مباراة أستون فيلا في الجولة السابعة عشرة بالدوري الإنجليزي والمقرر لها يوم الإثنين المقبل على استاد فيلا بارك.

واستعد محمد صلاح مع ليفربول قبل مواجهة السيتي وشارك في وديتين أمام ليون الفرنسي وميلان الإيطالي في كأس سوبر دبي منذ أيام، حيث سجل هدفًا في فوز الريدز على ميلان وخسر لقاء ليون.

وخرج روبرتو فيرمينو من رحلة ليفربول إلى مدينة مانشستر لخوض مباراة السيتي بسبب إصابته في الكاحل.

وأضافت الشبكة أن فيرمينو تعرض للإصابة في تدريبات الفريق خلال الأسبوع الجاري، وخضع لأشعة طبية أثبتت أن الإصابة طفيفة ولكنه يورجن كلوب لن يخاطر بالدفع به أمام بيب جوارديولا.

ويسعى صلاح لمواصلة تفوقه على السيتي، حيث يخوض اللقاء رقم 18 له أمامه في جميع المسابقات، حيث فاز في 7 وخسر 6 وتعادل في 4 وساهم في 14 هدفًا بواقع تسجيله 9 أهداف وصناعته 5 حيث يعتبر ثاني أكثر فريق سجل عليه في مسيرته حتى الآن.