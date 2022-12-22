برلماني: توافر المخزون الآمن من السلع الاستراتيجية يُحسب للرئيس السيسي

أشاد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، بتأكيد وزير التموين على وجود مخزون آمن من السلع الاستراتيجية والأساسية، قائلا إنه يحسب للرئيس السيسي والدولة المصرية في ظل هذه الظروف، وما يمر بالعالم من أحداث جسام مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، توفير مخزون آمن تماما من السلع الأساسية والاستراتيجية.

وأكد “الكمار” في تصريحات له، اليوم الخميس، أنه لولا توجيهات القيادة السياسية منذ سنوات بتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية والاستراتيجية لواجهت الدولة أزمات لا حصر لها ، خاصة مع وقف حركة تداول البضائع والسلع وقت جائحة كورونا وما بعدها.

واختتم عضو مجلس النواب، بالتأكيد على أن الاستقرار الذي تعيشه مصر سياسيا واقتصاديا، يعود في الأساس للرؤية الاستراتيجية للرئيس السيسي وتوجيهاته المستمرة للحكومة بتوفير احتياجات الشعب المصري ومستلزماته.