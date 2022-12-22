الخميس 22 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: توافر المخزون الآمن من السلع الاستراتيجية يُحسب للرئيس السيسي

النائب مدحت الكمار
النائب مدحت الكمار

أشاد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، بتأكيد وزير التموين على وجود مخزون آمن من السلع الاستراتيجية والأساسية، قائلا إنه يحسب للرئيس السيسي والدولة المصرية في ظل هذه الظروف، وما يمر بالعالم من أحداث جسام مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، توفير مخزون آمن تماما من السلع الأساسية والاستراتيجية.

وأكد “الكمار” في تصريحات له، اليوم الخميس، أنه لولا توجيهات القيادة السياسية منذ سنوات بتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية والاستراتيجية لواجهت الدولة أزمات لا حصر لها ، خاصة مع وقف حركة تداول البضائع والسلع وقت جائحة كورونا وما بعدها.

واختتم عضو مجلس النواب، بالتأكيد على أن الاستقرار الذي تعيشه مصر سياسيا واقتصاديا، يعود في الأساس للرؤية الاستراتيجية للرئيس السيسي وتوجيهاته المستمرة للحكومة بتوفير احتياجات الشعب المصري ومستلزماته.

الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الحرب الروسية الأوكرانية الدكتور علي المصيلحي السلع الاستراتيجية النائب مدحت الكمار حركة تداول البضائع عضو مجلس النواب

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