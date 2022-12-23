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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 23-12-2022 فى مصر

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

ننشر لكم مواقيت الصلاة اليوم في مصر حيث يبحث المسلمين يوميًا عن مواقيت الصلاة لأداء الفروض الخمس في مواقيتها المحددة والتي تتغير كل يومين بمعدل دقيقة واحدة، كما تتغير من محافظة لأخرى حسب موقع المحافظة  الجغرافي ، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 23-12-2022

 

مواقيت الصلاة في القاهرة

  • .أذان الفجر:  5:14 صباحاً
  • .أذان الظهر:  11:53 صباحاً
  • .أذان العصر:  2:41 مساءً
  • .أذان المغرب: 4:59  مساءً
  • .أذان العشاء:  6:23  مساءً

 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

  • .أذان الفجر:  5:21 صباحاً
  • .أذان الظهر: 11:58 صباحاً
  • .أذان العصر:  2:44 مساءً
  • .أذان المغرب:  5:02 مساءً
  • .أذان العشاء:  6:26 مساءً

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مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

  • .أذان الفجر:  5:10 صباحاً
  • .أذان الظهر:  11:49 صباحاً
  • . أذان العصر:  2:36 مساءً
  • .أذان المغرب:  4:54 مساءً
  • .أذان العشاء:  6:18 مساءً

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

  • .أذان الفجر:   4:59 صباحاً
  • .أذان الظهر:  11:41 صباحاً
  • .أذان العصر:  2:33  مساءً
  • .أذان المغرب:  4:52 مساءً
  • .أذان العشاء : 6:14 مساءً

مواقيت الصلاة في أسيوط

  • أذان الفجر:  5:12 صباحاً
  • أذان الظهر:  11:55 صباحاً
  • أذان العصر:  2:48 مساءً
  • أذان المغرب:  5:07 مساءً
  • أذان العشاء:  6:28 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان

  • أذان الفجر:  5:35 صباحاً
  • أذان الظهر:  12:22 صباحاً
  • أذان العصر:  3:22 مساءً
  • أذان المغرب:  5:42 مساءً
  • أذان العشاء:  7:01 مساءً

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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