الأحد 18 ديسمبر 2022
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أمين الفتوى: دار الإفتاء تجربة فريدة ولها الريادة عبر الكثير من الأمور (فيديو)

الدكتور خالد عمران
الدكتور خالد عمران

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن تجربة دار الإفتاء المصرية تعد فريدة ورائدة، حيث إنها الدار الأولى التي اختصت بالإفتاء، وكتب لها الريادة الإفتائية عبر الكثير من الأمور، ومنها آليات التي نظمت بها الفتوى.

وأضاف عمران، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن هناك عدة أمور ينبغي أن تتوافر في من يتصدى للفتوى، منها أنه يكون على علم ودراسة بأمور الشريعة، وأن يكون على دراية بالواقع الذي يفتي فيه، لأنه لن يفتي من يفتي إلا في واقع، والواقع محتاج إلى دراسة وحزمة من العلوم الكونية والإنسانية والعلمية.

وأوضح  أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن من يتصدى للإفتاء لا بد أن يكون متحقق به المزج بين العلوم الشرعية والواقع، ثم يتم تدريبه على الفتوى، وهو آلية جزء من المؤسسية، وله طريقة معينة معروفة في المؤسسات الإفتائية، وبعد التعليم والتدريب تأتي قضية التخلق بأداب الفتوى.

افتتاح فرع دار الإفتاء بمرسى مطروح

وتابع: يجب أن تتوافر كل هذه الأركان في من يتصدى لإفتاء الناس، وهذا عنيت به دار الإفتاء المصرية لتنفيذه عبر آليات كثيرة، وهو بصدد افتتاح فرع دار الإفتاء بمرسى مطروح، لضمان تقديم خدمة إفتائية للناس بصورة حضارية، وأن يكون هناك وسطية في من يقدمون الفتاوى.

أمين الفتوى أمين الفتوى بدار الإفتاء دار الافتاء تجربة فريدة الريادة الامور

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