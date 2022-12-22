الخميس 22 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 160 متهمًا بحوزتهم 431 قطعة سلاح نارى خلال الـ24 ساعة الأخيرة

ارشيفية
ارشيفية

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكبرة لملاحقة واستهداف وضبط العناصر الإجرامية من حائزي الأسلحة النارية والبيضاء والمتاجرين والخارجين عن القانون في المحافظات.

وأثمرت الحملات خلال الـ24 ساعة بقيادة قطاع الأمن العام، عن ضبط 160 متهمًا بحوزتهم 431 قطعة سلاح ناري وأبيض تنوعت ما بين "29 بندقية آلية، 26 بندقية خرطوش، و11 طبنجة، و126 فردًا محليًّا، و636 طلقة نارية متنوعة، و30 خزينة متنوعة، و239 قطعة سلاح أبيض".

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، واستمرار الحملات الأمنية، حيث يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

الأجهزة الأمنية الداخلية خلال الـ24 ساعة 160 متهم ا 431 قطعة سلاح ناري بندقية آلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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